2017 Yılında Karabük’ün Mevduatlarında Rekor Artış Yaşandı
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2017 Yılında Karabük’ün Mevduatlarında Rekor Artış Yaşandı


2017 Yılında Karabük’ün Mevduatlarında Rekor Artış Yaşandı
2017 Yılında Karabük’ün Mevduatlarında Rekor Artış Yaşandı Hatice Demir - Tarih: 12-02-2018 Saat: 09:22
Anasayfa Eko Gündem 2017 Yılında Karabük’ün Mevduatlarında Rekor Artış Yaşandı

2017 yılında Karabük ilimizin toplam mevduatı yüzde 50,5 seviyesinde artarak 2 milyardan 3 milyar liraya çıktı. Artıştaki en önemli nedenlerden birisi kurdaki yükselişe paralel olarak artan döviz mevduatı oldu.

Tarihi dokusu, kendine has havası ve her daim yardımsever insanları ile Karabük adını sıkça duymaya alışkın olduğumuz illerimizden biri değil. Ancak bu sefer duyulmayı ve bilinmeyi hak ediyor. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulunun verilerine göre 2017 yılında mevcut mevduatını en çok artıran ilimiz Karabük oldu. Toplam mevduat miktarı yüzde 50,5 seviyesinde artarak 2 milyardan 3 milyara ulaştı. Karabük ayrıca kredisi en az artan yani borcu en düşük seviyede yükselen ilimiz de oldu. Türkiye genelinde kredi miktarı ortalama olarak yüzde 21 seviyesinde artış gösterirken Karabük’te kredi miktarı yüzde 11 yükseldi.

Türkiye’de 2017 yılında ülke genelinde mevduat artışı yüzde 17,7 seviyesinde gerçekleşti. Karabük’ün ardından Gaziantep’te mevduatı yüzde 35 artırarak ikinci sıraya yükseldi. Suriyeli göçmen akınına uğrayan ilde ekonomik açıdan sıkıntıların bir nebze olsun azaldığı dikkatlerden kaçmadı. Diğer güney doğu illerimiz arasında yer alan Diyarbakır’da mevduatını yüzde 27 artırarak önemli bir baları sağladı.

İstanbul Yeni Kredi Almıyor

Karabük’ün kredi oranını yüzde 11 artmış olmasının ardından ikincilik sırasında hiç beklemediğimiz bir yer olan İstanbul geliyor. Türkiye’nin en büyük ticaret ve ekonomi merkezi krediye doymuş durumda. Bu nedenle verilen kredi miktarında artış düşük seviyede kalmış.

Ağrı, Hatay, Bingöl ve Ardahan gibi illerimiz ise yüzde 41’i aşan kredi artışları ile ciddi oranda sorun yaşamaya başlayacak gibi görünüyor. Bölgede yaşanabilecek kredi batakları tüm Türkiye ekonomisini etkileyebilir. Ülkemizin batık kredi miktarı bir önceki sene 57 milyar lira iken 2017 yılında 63 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu rakamda yaşanabilecek olası yükselmeler piyasanın zor duruma girmesine neden olacaktır.

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