KKTC ile Rum Kesimi Arasında Doğalgaz Mücadelesi

Rum kesimi tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen hareket hem politik hem de siyasi anlamda büyük bir krizin ortaya çıkmasına neden olabilecek seviyede önemli. Münhasır ekonomik bölgeler ülkelerin kara sularının devamında yer alan ve ekonomik nimetlerinden yalnızca bağlı olduğu ülkenin yararlanabileceği alanlardır. Kıbrıs Rum Kesiminin kendi başına Türk kesimine ait olan bir alanda kimseye izin veremeyeceği de tüm uluslararası hukuk kurallarında açık bir şekilde belirtilmektedir.

Sondaj Gemileri Savaş Gemilerince Engellendi

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Doğu Akdeniz’i KKTC’nin çevresi de dahil olmak üzere 13 ayrı parsele ayırarak bu bölgeleri doğal gaz araması için ruhsatlandırması iki taraf arasındaki gerilimi artırdı. Hem Türkiye hem de KKTC bu parselizasyonu kabul etmeyerek uluslararası hukuk açısından bunun hukuka aykırı olduğu dile getirildi. Buna rağmen bir İtalyan sondaj gemisi Gazimağusa yakınlarında yer alan üçüncü parsele gelerek arama yapmak istedi. Bölgede uluslararası hukuka uygun olarak eğitim yapmakta olan Türk savaş gemileri bu geminin alana girişini engelledi.

Yunan Gazetelerinde Diplomatik Pazarlık Duyurusu Yapıldı

Konu ile ilgili yorum yapan bazı Yunan gazeteleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin KKTC ile üçüncü parsel olarak adlandırılan bölge için diplomatik yollardan çözüm arayacaklarını belirtti. Türk deniz kuvvetlerinin 2 fırkateyn, 2 denizaltı, 2 korvet ile burayı tamamen bloke ettiklerini belirten gazeteler, ekonomik anlamda önemli bir geleceğe sahip olabilecek bu alan için Türkiye’nin İtalyanlar ile bir pazarlığa girişebileceğini de ima etti.