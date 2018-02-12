KKTC ile Rum Kesimi Arasında Doğalgaz Mücadelesi
Advert Advert Advert

KKTC ile Rum Kesimi Arasında Doğalgaz Mücadelesi


KKTC ile Rum Kesimi Arasında Doğalgaz Mücadelesi
KKTC ile Rum Kesimi Arasında Doğalgaz Mücadelesi Hatice Demir - Tarih: 12-02-2018 Saat: 09:40
Anasayfa Eko Gündem KKTC ile Rum Kesimi Arasında Doğalgaz Mücadelesi

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Rum Kesimi KKTC’nin münhasır ekonomik bölgesinde yer alan bir kesim için İtalyan bir şirkete doğalgaz arama ruhsatı verdi.

Rum kesimi tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen hareket hem politik hem de siyasi anlamda büyük bir krizin ortaya çıkmasına neden olabilecek seviyede önemli. Münhasır ekonomik bölgeler ülkelerin kara sularının devamında yer alan ve ekonomik nimetlerinden yalnızca bağlı olduğu ülkenin yararlanabileceği alanlardır. Kıbrıs Rum Kesiminin kendi başına Türk kesimine ait olan bir alanda kimseye izin veremeyeceği de tüm uluslararası hukuk kurallarında açık bir şekilde belirtilmektedir.

Sondaj Gemileri Savaş Gemilerince Engellendi

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Doğu Akdeniz’i KKTC’nin çevresi de dahil olmak üzere 13 ayrı parsele ayırarak bu bölgeleri doğal gaz araması için ruhsatlandırması iki taraf arasındaki gerilimi artırdı. Hem Türkiye hem de KKTC bu parselizasyonu kabul etmeyerek uluslararası hukuk açısından bunun hukuka aykırı olduğu dile getirildi. Buna rağmen bir İtalyan sondaj gemisi Gazimağusa yakınlarında yer alan üçüncü parsele gelerek arama yapmak istedi. Bölgede uluslararası hukuka uygun olarak eğitim yapmakta olan Türk savaş gemileri bu geminin alana girişini engelledi.

Yunan Gazetelerinde Diplomatik Pazarlık Duyurusu Yapıldı

Konu ile ilgili yorum yapan bazı Yunan gazeteleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin KKTC ile üçüncü parsel olarak adlandırılan bölge için diplomatik yollardan çözüm arayacaklarını belirtti. Türk deniz kuvvetlerinin 2 fırkateyn, 2 denizaltı, 2 korvet ile burayı tamamen bloke ettiklerini belirten gazeteler, ekonomik anlamda önemli bir geleceğe sahip olabilecek bu alan için Türkiye’nin İtalyanlar ile bir pazarlığa girişebileceğini de ima etti.

KKTC GKRY doğalgaz
KREDİ HABERLERİ
İnternetten Kredi Başvurusu Yapmak Güvenli Mi? İnternetten Kredi Başvurusu Yapmak Güvenli Mi? İnternetten kredi başvurusu, intenetten kredi başvurusu yapmak ne kadar güvenli ? internetten güvenli kredi başvurusu ve detayları.
Esnafa Faizsiz Kredi Veriliyor Mu?
Esnafa Faizsiz Kredi Veriliyor Mu? Esnafa faiz kredi verilebilmesi için hem meslek odaları, hem bankalar, hem de hükümet tarafından önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. 2017 yılında Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli krediler ile birlikte Türkiye ekonomisi önemli bir rahatlama dönemi geçirmiştir.
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Bankalardan alınacak olan kredi tutarının küçüklük ve büyüklüğüne göre talep edilenlerde farklı olmaktadır. 5.000 TL kredi almak için gelir belgesi yeterli olurken, 30.000 TL kredi çekmek için...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Sanal Para Piyasası Son Durum! Bitcoin Kaç Dolar Oldu?
Sanal Para Piyasası Son Durum! Bitcoin Kaç Dolar Oldu?
12 Şubat Pazartesi Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı? Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu?
12 Şubat Pazartesi Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı? Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu?