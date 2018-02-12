IMF Başkanı Lagarde Kripto Paralar İle İlgili Bir Düzenlemenin Kaçınılmaz Olduğunu Açıkladı

Bir televizyon programında gündem ile ilgili soruları yanıtlayan IMF Başkanı Christine Lagarde, kripto paraların önemli bir unsur olduğunu dile getirdi. IMF’in konu ile ilgili özellikle terörizmin finansmanı ve kara para aklama gibi sakıncalar üzerinde durduğunu dile getiren Lagarde, önümüzdeki günlerde bu anlamda önemli bir uluslararası çalışma yapılması gerektiğini ve bir düzenlemenin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Finansal krizin ardından bilhassa sonraki 10 yıl boyunca kurumlara dayalı bir regülasyonun söz konusu olduğunu belirten Lagarde, bundan sonra daha da aktif bir regülasyon sistemine geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Kripto paraların altında yatan teknolojinin kimse tarafından inkar edilemeyecek kadar önemli olduğunu belirten Lagarde, hali hazırda bu paraların kullanılış yönteminin ise olması gerekenden çok daha farklı olduğunu söyledi. Kendilerinin özellikle kara para aklama ya da terörizmin finansmanı konusunda bu paraların kullanılmasından çekindiklerini ifade eden Lagarde, bu konuda tedbirler alacaklarını da sözlerine ekledi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Bitcoin geçtiğimiz yıl yatırımcılarına oldukça güzel oranlarda para kazandırmış ancak 2018 yılının başından itibaren bir düşüş trendine girerek 6 bin dolar seviyesini görmüştü. Bugün 8 bin doların üzerinde olan Bitcoin, analizlere göre henüz düşüş trendinden çıkabilmiş değil. Ayı piyasası olarak adlandırılan bu düşüş eğiliminin ne zaman ve nasıl aşılacağı ise çok yeni ve alışılmışın dışında bir piyasa olması nedeni ile şimdilik bilinemiyor.