Arsa Maliyetleri Gayrimenkul Sektörünü Vurdu

Türkiye’nin en önemli sektörleri arasına yer alan inşaat son günlerde zor zamanlar geçirmeye başladı. Ülke genelinde artan satılamayan konut miktarlarının yanı sıra yeni konutlara başlamak için yeterli miktarda arsa bulunamayışı da sektörün önde gelenleri de dahil olmak üzere birçok firmanın zor bir dönemden geçeceğine işaret ediyor. Özellikle İstanbul bu kapsamda sıkıntılı günlere gebe olarak görülüyor.

Konut Sektörü Yavaşladı

Gayrimenkul geliştirme şirketi Cathay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Alper Tuğsuz, özellikle konut sektörünün son birkaç yıldır önemli oranlarda yavaşladığını belirtti. Geçtiğimiz yıl bankaların konut kredisi faiz oranlarında gerçekleştirdikleri artışın sektöre önemli bir darbe vurduğunu dile getiren Tuğsuz, mevcut durumda arsa maliyetlerinin ciddi oranda arttığını belirtti.

Tuğsuz başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde arsa fiyatlarının konut fiyatlarının çok üzerinde arttığına dikkat çekerek bu konuda Bağdat caddesini örnek verdi. Bağdat Caddesi'nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projelerinde maliyetin yaklaşık yüzde 80'inin müteahhidin arsa sahibine kat karşılığı oranlarına gittiğini belirten Tuğsuz, arsa maliyetlerinin yüzde 70-80 oranında arttığını belirtti. Şehrin yeni genişleyen noktalarında dahi arsa maliyet oranlarının yüzde 55 – 60 artış gösterdiğini belirten Tuğsuz, Basın Ekspres, Kartal gibi alanların arsa sahipleri tarafından ciddi oranda prime maruz bırakıldığını sözlerine ekledi.

Sektörün yaşadığı sorunların demir fiyatlarının rekor oranda artışı ile de iyice katlandığını belirten Mahmut Alper Tuğsuz, bunun bir duraklama dönemi getirebileceğini de vurguladı.