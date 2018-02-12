Gastronomi Turizm Derneğinden Şanlıurfa'ya Özel Tanıtım

Gastronomi Turzizmi Derneği Şanlıurfa Lezzetlerini Dünya’ya Anlatacak.

Gastronomi Turizmi Derneği başkanı Şanlıurfa Valiliği ve Belediyeleri ziyaretleri ve evsahipliğinde şehirde incelemelerde bulundu.

Özellikle 3.Turizm Şurası esnasında Kültür Turizm Bakanlığı tarafından Gastronomi Turizmini bir turizm çeşidi olarak kabul ettiren dernek;Gastronomik Marka Kentler yaratılması amaçlı Bursa sonrası ilk resmi ziyaretini Şanlıurfa’ya yaptı.

Özellikle Turizmden sorumlu Vali yardımcısı Tarık Açıkgöz ve ilçe belediye başkanları tarafından ilgi ile ağırlandı.

Eyyübiye Belediye başkanı Mehmet Ekinci,Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz,Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, gibi devler erkanı Gastronomi Turizmi ile şehri markalaştırma konusunda Dernek ile mutabık kaldı.

Önümüzdeki günlerde gerek İstanbul’da gerekse Şanlıurfa’da gizli kamış Urfa yerel lezzetleri;Kebap-Tirit-İsot-Ciğer-Fıstık-Şıllık Tatlısı gibi değerleri önplana çıkartan bir dizi Konferans ve basın toplantıları koordine edilecek.

Özellikle Dünya Kültürü Göbeklitepe tanıtımına GTD çok önem vermekte .

Gastronomi Turizmi Anadolu yerel lezzetlerini Dünya’da hakettiği noktaya taşımak için canla başla çalışmaya devem ediyor.

Derneğin Şanlıurfa Temsilciliğini üstlenen deneyimli turizmci Abdüllatif Uyguner;bölgesel yürütme kurulu ile çalışmalara başladı.