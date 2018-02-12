Deri Sektörünü İhracat Kurtardı

Bu yıl kış mevsimi beklenenin üzerinde sıcak geçiyor. Bu durum da özellikle kışlık deri ayakkabı ve ceket gibi ürünler üreten deri sektörünün zor duruma girmesine neden oldu. Yurtiçinde satışlar ciddi oranda azaldı. Sektör iç piyasada gerçekleştiremediği satışları ihracat ile yapmaya çalıştı.

İç Piyasada Satışlar da Fiyatlar da Düştü

Konu ile ilgili basın mensuplarına bilgi veren Yeşil Kundura Ar-Ge Direktörü Sedat Kırmızı alışveriş merkezleri ve satış yerlerinde kışlık ayakkabı ve bot fiyatlarının oldukça düşük olduğunu belirtti. Havaların sıcak gitmesi nedeni ile kimsenin kışlık alışverişine çıkmadığını dile getiren Kırmızı, birçok bayinin deposunda tezgaha bile çıkmamış olan yüksek miktarda kışlık ürünün beklediğini söyledi.

İhracatta Bereketli Bir Yıl Geçirdik

İç piyasada satışlarda oldukça karamsar bir tablo çizilirken dış piyasada ise hareketliliğin arttığı görüldü. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak 2017 yılını 1,5 milyar dolar ihracat ile kapattıklarını ifade etti. Deri sektörü için Rusya’nın çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Şenocak, uçak krizinin ardından sıkıntılı ünler geçirdiklerini ancak son zamanlarda karşılıklı olarak atılan olumlu adımların kendi sektörleri için de yeniden bu pazarın açılmasını sağladığını ifade etti. 2017 yılında sadece Rusya’ya 195 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirten Şenocak 2018 yılında daha iyi bir performans göstereceklerine inandıklarını ifade etti.