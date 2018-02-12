Pazarlama Ödüllerinin Başvuru Süresi Devam Ediyor
Advert Advert Advert

Pazarlama Ödüllerinin Başvuru Süresi Devam Ediyor


Pazarlama Ödüllerinin Başvuru Süresi Devam Ediyor
Pazarlama Ödüllerinin Başvuru Süresi Devam Ediyor Elif İşçi - Tarih: 12-02-2018 Saat: 10:24
Anasayfa Şirketler Pazarlama Ödüllerinin Başvuru Süresi Devam Ediyor

Bu yıl 10. kez düzenlenecek olan Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği tarafından gerçekleştirilen Doğrudan Pazarlama Ödülleri başvurularının sonlanması gerekiyordu. Ancak yapılan değerlendirmelerin ardından başvuru süresinin 21 Şubat tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.

Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği (DPİD) tarafından düzenlenen ve artık gelenekselleşen Doğrudan Pazarlama Ödülleri’ne başvuru tarihi uzatıldı. 15 Ocak’ta başlayan ve 9 Şubat tarihinde bitmesi gereken başvuru süresi, yoğun ilgi nedeniyle 21 Şubat tarihine kadar uzatıldı. Başvurular www.dpodulleri.org adresinden yapılabiliyor.

Bu sene ilk kez eklenen Alışveriş Merkezi Etkinlikleri ve Doğrudan Sorumluluk Projeleri kategorileri ile programı daha da zenginleşen Doğrudan Pazarlama Ödülleri’ne başvuru süresi 21 Şubat tarihine kadar uzatıldı. Bu yıl “Doğru stratejiyi, doğru zamanı, doğru müşteriyi, doğru yöntemi YAKALA!” konseptiyle düzenlenecek olan 10. Doğrudan Pazarlama Ödülleri, 21 Şubat 2018 tarihine kadar www.dpodulleri.org adresinde başvuruları bekliyor.

Bu Yıl AVM Etkinlikleri ve Doğrudan Sorumluluk Projeleri de Değerlendirilecek

Doğrudan Pazarlama Ödülleri’nin bu seneki programına iki yeni bölüm daha eklendi. Etkinlik Pazarlaması başlığı altında yerini alan Alışveriş Merkezi Etkinlikleri kategorisinde Alışveriş Merkezlerinin kendi ziyaretçilerine ya da bir ürün veya markaya yönelik gerçekleştirdiği tüm etkinlik projeleri değerlendirilecek. Yarışmanın Özel Kategoriler bölümünde bu yıl ilk kez yer alacak olan Doğrudan Sorumluluk Projeleri kategorisi ise sosyal sorumluluk projeleri arasında iletişimini “doğrudan pazarlama” tekniklerinden en az biri kullanılarak gerçekleştirilen kampanyalar için geçerli olacak.

Çekmecede Kalmış İşleri Değerlendirin!

2 yeni kategorinin eklendiği ödüllerde “Çekmecede Kalmış İşler” adlı kategori bu yıl da müşterilere sunulan ancak gerçekleşmemiş, iyi işleri bekliyor. Değerlendirme aşamasında ana jürinin yanı sıra bir de “Genç Jüri”nin yer aldığı Doğrudan Pazarlama Ödülleri’ne başvurular www.dpodulleri.org adresinden online olarak yapılabiliyor. Yarışma, Türkiye ve KKTC’den, doğrudan pazarlama alanında proje üretmiş ve uygulamış tüm ajanslara açık

pazarlama ödülleri ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
İnternetten Kredi Başvurusu Yapmak Güvenli Mi? İnternetten Kredi Başvurusu Yapmak Güvenli Mi? İnternetten kredi başvurusu, intenetten kredi başvurusu yapmak ne kadar güvenli ? internetten güvenli kredi başvurusu ve detayları.
Esnafa Faizsiz Kredi Veriliyor Mu?
Esnafa Faizsiz Kredi Veriliyor Mu? Esnafa faiz kredi verilebilmesi için hem meslek odaları, hem bankalar, hem de hükümet tarafından önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. 2017 yılında Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli krediler ile birlikte Türkiye ekonomisi önemli bir rahatlama dönemi geçirmiştir.
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Bankalardan alınacak olan kredi tutarının küçüklük ve büyüklüğüne göre talep edilenlerde farklı olmaktadır. 5.000 TL kredi almak için gelir belgesi yeterli olurken, 30.000 TL kredi çekmek için...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Sanal Para Piyasası Son Durum! Bitcoin Kaç Dolar Oldu?
Sanal Para Piyasası Son Durum! Bitcoin Kaç Dolar Oldu?
12 Şubat Pazartesi Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı? Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu?
12 Şubat Pazartesi Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı? Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu?