12 Şubat Pazartesi Borsa Yeni Haftaya Nasıl Başladı?

Borsa İstanbul kapılarını haftanın ilk işlem günü için açtı. BIST 100 endeksi bugünün açılışında değer artırdı. Endeks değerindeki artış yüzde 0,88 oranında oldu. BIST 100 endeksi yeni haftaya 114 bin 593,06 puandan başladı.

BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı!

Borsa yatırımcısı gözünü açılışa çevirdi. Borsadaki yükseliş yatırımcının yeni haftaya umutlu başlamasını sağladı.

BIST 100 endeksi bugünkü açılışta değerini 1.002,79 puan yükseltti. Yüzdelik dilimdeki değer artışı yüzde 0,88’e denk geldi. Borsa İstanbul’da yeni haftaya bankacılık endeksi de iyi başladı. Endeks değeri açılışta yüzde 1,08 yükseldi. Bunların yanında holding endeksi de değerini yüzde 0,80 arttıranlardan oldu.

Borsada haftanın ilk işlem gününde sektör endeksleri yukarı doğru hareket etti. Haftanın ve günün en iyi açılışını spor yaptı. Artış yüzde 1,94’ü gösterdi.

Geçen Haftayı Nasıl Tamamlamıştı?

Borsa İstanbul geçen haftanın son işlem gününde kapanışı yüzde 0,59’luk düşüşle yapmıştı. Borsadaki bu kayıp BIST 100 endeksi değerinin 673,26 puan azalmasına neden olmuştu. Endeksin ibreyi aşağı çevirmesinde küresel borsalardaki negatif gelişmeler belirleyici olmuştu. BIST 100 endeksi Cuma günkü kapanışı 113.590,27 puandan yapmıştı. Endeks gün içerisinde ise 112 bin 503,82 puana kadar gerilemişti. Dünya borsaları ise geçen haftanın son işlem gününü pozitif bir seyirle tamamlamıştı.

Borsa uzmanlarına göre BIST 100 endeksi teknik açıdan değerlendirildiğinde 115 bin 500 puan endeksin direnç noktası olarak tahmin edildi. Endeks bu noktayı aşabilirse 118 bin puana ulaşılabilir. Bunun yanında BIST 100’ün destek bölgesi 112 bin 500 ile 111 bin aralığında öngörüldü.