Nokia 2 Yeni Fiyatıyla Satışa Sunuldu

İstanbul, 12 Şubat 2018 – Nokia telefonlarının evi HMD Global, Nokia 2'nin Türkiye’de 699 TL önerilen perakende fiyatıyla piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Nokia 2, iki günlük pil ömrü ile diğer akıllı telefonların tekrar şarja ihtiyaç duymaya başlamasından çok sonra bile çalışmaya devam etmek için tasarlandı. Bu etkileyici iki günlük pil ömrü, performanstan ödün verilmeden kullanım imkânı tanıyor. Qualcomm® Snapdragon™ mobil platform, 5 inç yüksek kaliteli ekran, saf, güvenli ve güncel AndroidTM deneyimi ile Nokia 2, tüm gün boyunca güven veren teknolojiyi sunuyor.

HMD Global’ın Baş Ürün Sorumlusu Juho Sarvikas, "İnsanlar telefonlarına bugünlerde o kadar çok bağlılar ki günü geçirebilmek için, refleks olarak pil kullanımlarında kısıtlamaya dahi gidebiliyorlar. Bizce telefonunuzla yaptıklarınızda kısıtlamaya gitmeniz gerekmemeli. İşte tam da bu nedenle diğer cihazlar bir molaya ihtiyaç duyarken gücünü koruyan bir akıllı telefon ürettik” dedi. Nokia 2'yle, birçok hayranının Nokia telefonlarından beklediği uzun ömürlü pil performansı ile şu ana kadar sunulan benzersiz Android deneyimini tekrarlamak istediklerini dile getiren Sarvikas, “Bunu gerçeğe çevirmek için de ekrandan pile, çip setinden sistem tasarımına Nokia 2'nin her bir bileşeni, hayranlarına güvenebilecekleri uzun süre dayanan bir telefon sunmak üzere devasa pilden mümkün olduğunca az enerji çekecek şekilde tasarladık" diye konuştu.

Her Açıdan Dayanıklılık İçin Üretildi

Nokia 2, Nokia'nın tüm kalite, basitlik ve güvenilirlik mirasının alametifarikalarını kullanarak tasarımda rakipsiz bir dayanıklılık sunuyor. Bir Nokia akıllı telefondan beklenen harika bir his ve yapım kalitesi sunmak üzere ince çerçevesi, tek parça alüminyumdan hassasiyetle işlenmiş gövdesi, Corning® Gorilla® camı ve arkada şekillendirilmiş polikarbon ile tamamlandı. Birinci sınıf materyaller ve ince düşünülmüş, ergonomik tasarım, şık olduğu kadar kullanışlı da olan eşsiz bir model yaratmak üzere bir araya gelerek ekonomik, uzun ömürlü bir akıllı telefon deneyimini yaşamanız için sizi özgür bırakıyor.

Daha Fazlasını Yapma Özgürlüğü

Yüksek kapasiteli 4100 mAh pil ile sağlanan pil ömrünün yanı sıra 5-inç LTPS LCD HD ekran da parlak ve keskin bir görüntüleme deneyimi sunarken daha az güç tüketiyor. Nokia 2, pil bitecek diye endişe etmeden HD videolardan ve keskin, net fotoğraflardan favori şarkılara, sosyal medya ve web gezintilerine kadar uzanan kesintisiz bir eğlence özgürlüğü veriyor.

Akıllı sahne tespiti ve otomatik odaklanma sunan 8MP arka kamera ile Nokia 2, her seferinde harika kareler çekmeyi sağlıyor. 5MP ön kamerayı kullanarak da anı her açıdan yakalamak mümkün. Özel bellek kartı yuvası ve Google Photos'a sınırsız fotoğraf/video yükleme olanağı ile her zaman anılar için ihtiyaç duyulan ekstra kapasite kullanıcılara sunuluyor.

Her Zaman Yalın, Güvenli ve Güncel Android

Nokia akıllı telefonları, herhangi bir ön yükleme veya dış kaplama olmadan Google Assistant gibi harika özellikleri ile her zaman yalın, güvenli ve güncel Android deneyimi sunuyor. Android Nougat ve Android Oreo hazır halde gelen Nokia 2, akıllı telefonunuzun güvende ve güncel olduğundan emin olmanız için aylık güvenlik güncellemeleri alıyor.

Nokia 2, Türkiye’de Ocak ayında 699 TL’lik perakende fiyatıyla Teknosa mağazalarında kurşun siyah ve kurşun beyaz renklerinde satışa sunuldu.

Nokia 2 Teknik Özellikleri

Ağlar: GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: 1, 2, 5, 8 LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40