12 Şubat Pazartesi Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı? Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu?

Altın yatırımcısı haftanın ilk işlem gününde gram altın fiyatını mercek altına aldı. 12 Şubat Pazartesi gününde gram altın fiyatı 162,23 lira ile haftaya başladı. Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatı kaç lira oldu? Peki, altın fiyatları bugün arttı mı, düştü mü? Altın piyasası güncel fiyatlar haberimizde…

Gram Altın 12 Şubat Pazartesi Günü Kaç Lira?

Gram altın hafta açılışını alımda 162,23 liradan yaptı. Satıştaki fiyatsa 162,29 liradan başladı.

Çeyrek Altın Bugün Kaç Lira Oldu?

İlkbaharla birlikte başlayacak olan düğün telaşeleri halk arasında küçük altın olarak bilinen çeyrek altın satışlarının artmasını sağladı. Çeyrek altın alacaklar fiyatların yükselmeye başlamasıyla birlikte harekete geçti. Çeyrek altın bugün alışta 259,62 liradan işleme alındı. Satış fiyatı ise 266,11 liradan hafta açılışı yaptı.

Yarım altın fiyatı günün ilk saatlerinde alım yönlü hareketlerde 519,24 liradan işlem dahil edildi. Yarım altının satış fiyatıysa 532,22 lira ile kendini gösterdi.

Tam altın alacaklar veya almayı düşünenler dikkat! Bugünün alış fiyatı bin 34 lira seviyesinden başladı. Satış fiyatınınsa bin 67 lira olduğu görüldü.

Güncel Cumhuriyet Altını Fiyatı!

Cumhuriyet altını Kapalı Çarşı fiyatı bugün alışta bin 72 lira 31 kuruş oldu. Satış fiyatı bin 88 lira 52 kuruştan devam ediyor.

Altın Piyasası Yeni Haftaya Sakin Başladı!

Gram altın, Cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatları yatırımcının cevap aradığı sorulardan oldu. Haftanın ilk işlem günü için açılan Kapalı Çarşı altın fiyatlarını şimdiden belirledi. Gün açılışında gram altın kaç lira oldu diyen küçük ve büyük yatırımcılar, fiyatların gelişiminden memnun oldu. Özellikle küçük yatırımcı alımlarını çeyrek ve gram altına yönelik yaptı.

Bilindiği üzere gram altın alım satım işlemlerinde yatırımcının kaybını en düşük seviyede tutuyor. İşçilik kaybının az olması gram altın yatırımının artmasını sağlıyor. Bu durumda cumhuriyet ve çeyrek altına olan ilgi düşmese de yükselişe de pek geçmiyor.