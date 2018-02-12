Kilim Mobilya'dan Yeni Yatırım Planları

Yurt dışı bayi satışlarını önemseyen ve bu alandaki yatırım ve çalışmalarını sürdüren Kilim Mobilya'nın yurtiçi ve yurtdışı bayileri İle birlikte gerçekleştireceği ve yeni teknoloji ve yatırımların aktarılacağı "2018 Koleksiyon Fuarı" KİLİMFESTA2018 organizasyonu, 250 kişilik katılımla Kayseri'de yapıldı.

Kilim Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yayla’nın açılış konuşmasını yaptığı KİLİMFESTA2018 kapsamındaki panel programı 6 Şubat günü OMMER Otel'de gerçekleşti. Panelde Kilim Mobilya Ceosu Mesut Yiğit, şirketin yatırım planları, marka imaj değişimi, Türkiye’de ilk kez yataklarda kullanılan hibrit teknolojisinin koltuklara da uygulanması, sağlıklı mobilya üretimi misyonu, teknolojik yatırımlar endüstri 4.0 uygulama planları ve iletişimi başlayacak olan alt markalar hakkında sunum ve bilgilendirme yaptı.

KİLİMFESTA2018 kapsamında düzenlenen panelde ayrıca, Prof. Dr. Uğur Batı iletişim sunumu, Prof. Dr. Asaf Savaş Akat Türkiye ekonomisi ve genel değerlendirmeler ile katılırken, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak Türkiye ekonomisi ve büyüme planları ile ilgili bilgi ve görüşlerini aktardı. Ekranlarda Mandıra Filozofu olarak tanıdığımız ünlü oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı ise katılıcılara iletişime ilişkin konferans verdi. Kilim Mobilya, 2018 Koleksiyon Fuarı KİLİMFESTA2018 kapsamında düzenlenmesi önceden planlanan gala konserini, Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle iptal edip, konser için ayırdığı bütçeyi Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

“Bayilerimizle, Çalışanlarımızla, Ailelerimizle, Bizi Temsil Eden Her Kişi ile Kocaman Aileyiz”

Toplantıda bir konuşma yapan Kilim Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yayla, "Bilindiği gibi ülkemiz gerçekten kritik bir noktadan geçiyor. 15 Temmuz’dan başlayarak, bugüne kadar, Afrin operasyonuna kadar, Mehmetçiğimizin gerçekten yürekli ve cesaretli duruşuyla bütün dünyaya ders vermesi, ülkemizi, çocuklarımızı ve bizleri gerçekten cansiperane savunması, bizlere ayrıca gurur veriyor. Bu karışık dönemde memleketimizin gerçekten birlik ve beraberliğinin ehemniyet arzettiğini bir dönemde onurlandırıyor. Bundan dolayı şehit olan, cansiperane şehadete giden bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum, kalanlara da sabırlar diliyorum" dedi ve ekledi:

"Ülkemizin bağımsızlığı, sürekliliği ve geleceği için çocuklarımız bir yerde canını feda ederken bizler de durmayacağız arkadaşlar. Daha çok çalışacağız ve hep birlikte daha güçlü olacağız. Bayilerimizle çalışanlarımızla ailelerimizle, içerde ve dışarıda bizi temsil eden her bir kişi ile kocaman bir aileyiz. Toplumun ailedir. Ailede de sağlam temel eğitimden geçer. Demek ki eğitime çok önem vereceğiz. Sürekli yenileneceğiz, öğreneceğiz, gelişeceğiz ve hep birlikte daha güçlü olacağız."

Mehmet Yayla: Kendilerine Hem Başarılar Diliyorum Hem Teşekkür Ediyorum

Yayla, "Bilindiği gibi 2015 yılından itibaren içeride ve dışarıda yeniden yapılanma sürecine girdik. Yönetim Kurulu ile birlikte, Kilim Mobilya’nın katettiği değeri fazlasıyla görmesi ve sizlerle birlikte yürüdüğümüz yolda büyümenin kontrollü olması adına, işimizi bizi bir adım öteye taşıyacağına inandığımız profesyonellere ve onlarla birlikte çalışmaya karar verdik" dedi ve şu bilgileri verdi:

"Bundan dolayı, hedeflerimizin kontrollü bir şekilde yürütülmesi adına Sayın Mesut Yiğit, Kilim Mobilya Ceo’su olarak göreve başladı. Şuanda kendisi ve katılan 15 profesyonelimiz bizim eski, çalışan gerçekten bizi bugüne kadar taşıyan profesyonellerimizle birlikte, kardeşçe, hedeflerine uygun olarak Kilim Mobilya’ya hizmet edeceklerine, biz canı gönülden inanıyoruz. Kendilerine hem başarılar diliyorum hem teşekkür ediyorum."

“Yüreğinizi Açarsanız, Biz de Sizlere Yüreklerimizi Açarsak Başarı Meydana Gelir"

Kilim Mobilya bayilerine, "Bu yeni oluşumda, değerli CEO’muz ve değerli profesyonel yönetici arkadaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak adına sizden bazı ricalarım olacak" diye çağrıda bulunan Yayla, şu konuların altını çizerek sözlerini tamamladı:

"Bu arkadaşlarımız sizden veriler isteyecek. Bu veriler sizlerin mahrem şeyleriniz değil. Bu sizden istenen verilerle birlikte biz bu hatayı daha rantabl hale nasıl getirebiliriz, algısını nasıl yükseltebiliriz ve ürün sirkülasyonumuzu nasıl artırabiliriz, sizin masraflarınızı minimize edecek, çünkü bizlerin para kazanması ile sizlerin para kazanmasının yolu arkadaşlar sadece ve sadece cirodan geçiyor. Bu cironun artırılmasında, bu verilerin çok önemi var. Hani eğitim dedik ya. Biz de eğitiliyoruz. Siz de bu bilgilerle katkıda bulunacaksınız. Bu bilgilerden cimrilik yapmayın, yüreğinizi açın. Yüreğinizi açarsanız, biz de sizlere yüreklerimizi açarsak gerçekten başarı meydana gelir."

Mesut Yiğit: Kilim Mobilyanın Gelecek 40 Yılını Birlikte Hayal Edeceğiz

Kilim Mobilya CEO'su Mesut Yiğit de konuşmasında, "1976’ da kurulan hayalleri gerçekleştirdik. Şimdi yeni hayallerimizi gerçekleştirmek için çalışacağız. Kilim mobilyanın gelecek 40 yılını birlikte hayal edeceğiz" dedi.

Kilim Mobilya'nın 2017 yılını yüzde 40 büyüme ile hedeflerini aştığının altını çizen Yiğit, "Bu dönem içinde 50 den fazla ülkeye ihracat yaptık. Ürünlerimiz yurt içinde 200’ün üzerinde, yurt dışında 150 satış noktasında müşterilerimiz ile buluşuyor" dedi. Bu yıl içinde Fransa, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Çad, Fas, Kazakistan, Sudan mağazalarının açılacağını da söyleyen Yiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kilim'in Farklı Çizgisini Yansıtacak, Teknolojik Üstünlüklere Sahip, İddialı Üretim Yapacağız”

"Türkiye markalı mobilya sektöründü 2018 ve sonrasında rekabetin temel taşları değişecek; biz buna hazırız, çünkü gelecek 10 yılı planlıyoruz. Daha hızlı, daha güçlü, daha farklı ve daha enerjik olarak rekabette öne çıkacağız. Bu amaçla teknolojiye olan yatırımlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Fabrikalarımız ve yönetim birimlerimizdeki bilgi işlem altyapısı tamamen değişecek. Endüstri 4.0 uyumlu yüksek verimli fabrikalarda üretimi bütünleşik tasarım, üretim, satış süreçleriyle yapacağız; geniş katılım ile çalışan sistemlerle hız, verim ve kalite artacak. Yatırımlarımızı Ar-Ge merkezine, üretim konularına göre yüzde 70 ile yüzde 200 arasında değişen kapasite artırımına ve yeni üretim kampüsüne odakladık. Yeni üretim tesislerimizde, Kilim'in farklı çizgisini yansıtacak, teknolojik üstünlüklere sahip, iddialı üretim yapacağız. Elektronik kontrollü ürünler, farklı tüketici grupları için farklı tasarımlar ve ülke, bölge, kültür farklılıklarına özel ürünlere odaklanacağız."

Yurt Dışı Bayi ve Mağaza Ağını Genişletirken, Önceliği Franchaise Anlaşmalarına Veriyor

Kilim Mobilya, yenilikçi ve konforlu ürünlerini, Türkiye içindeki geniş bayi ağının yanı sıra, dünyanın birçok ülkesindeki satışa sunuyor. Kilim Mobilya, yurt dışı bayi ve mağaza ağını genişletirken, öncelikli olarak, franchaise anlaşmaları yapmaya özen gösteriyor ve bu çerçevede öncelikle, "pazarın içinde yeterli potansiyele sahip, trafiğin yoğun olduğu, uygun kira maliyetli, minimum 500 metrekare büyüklükte mağaza lokasyonu" koşullarını gözetiyor.

Bunların yanında, özellikle mağazanın yeterli sayıda araç ve deposunun olmasını da öncelikli koşul olarak belirleyen Kilim Mobilya, Kilim markalı ürünler dışında başka ürünlerin teşhir ve satışının yapılmamasını, Kilim standartlarında mağaza dekorasyonunun yapılmasını öngörüyor.

Yeni Bayilerin Yılda En Az 300 Bin İla 350 Bin Dolarlık Ciro Hedefi Belirlemesi Gerekiyor

Yurt dışında franchaise yoluyla bayilik vereceği şirketlerde, "maddi ve manevi açıdan itibarlı ticari geçmişi olması"nı da önemli bir koşul olarak belirleyen Kilim Mobilya, mevcut müşteri potansiyelinin olmasını da "tercih sebebi" olarak görüyor.

Franchaise yoluyla bayilik üstlenen şirket sahibi ya da sahiplerinin "müteşebbis ruhu olması ve işi sahiplenmesi" gereğine de özen gösteren Kilim Mobilya, bu şirketlerin perakendecilik ve satış tecrübesi olan kadro oluşturmasını zorunlu koşul olarak öngörüyor ve bölgede yeterince Kilim mağazasının olmamasını da öngörüyor. Kilim Mobilya'dan franchaise yoluyla yurt dışı mağazası açacak olan girişimcilerin, yılda en az 300.000 ila 350.000 bin dolarlık ciro hedefi belirlemesi de gerekiyor.