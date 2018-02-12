Elektrikte Serbest Tüketici Sayısı Düşüşe Geçti

Elektriği serbest tüketici kategorisinde kullanan tüketici sayısı yılın ilk ayında düşüşe geçti. Azalış Aralık ayına kıyasla yüzde 11’in üzerinde oldu.

Serbest Tüketici Abone Sayısı 4 Milyon 175 Bine Geriledi

Elektrikte serbest tüketiciler Ocak ayında, 2017’nin son ayı olan Aralık ayına göre yüzde 11,27 oranında azaldı. Serbest tüketici abone sayısı azalış sonrasında 4 milyon 175 bin 381 seviyesine düştü.

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi tarafından kayıt altına alınan veriler incelendiğinde, elektriği serbest tüketici olarak kullanan abone sayısının en çok olduğu kent İstanbul olarak belirlendi. Buna göre kent genelinde serbest tüketici abone sayısı Ocak ayında 880 bin 795 olarak kayda geçti.

İstanbul, İzmir ve Antalya İlk Üçün Sahibi Oldu

Kentin Avrupa tarafında ikamet eden ve elektriği serbest tüketici olarak kullanan abone sayısı 577 bin 429 oldu. Anadolu taraşındaki abone sayısı ise 303 bin 366 olarak gözlemlendi. En fazla abonenin olduğu ikinci kentse İzmir olarak tespit edildi. Kent genelindeki serbest tüketici abone sayısı Ocak ayında 437 bin 438 oldu. Bunu Antalya izledi. Antalya’daki sayı ise 272 bin 102 aboneye işaret etti.

Elektrikte serbest tüketici abone sayısı, Ocak ayında düşüşe geçti. Azalış yüzde 11,27’yi buldu. Son durumda Ocak ayının sonu itibariyle serbest tüketici abone sayısı 4 milyon 175 bin 381 olarak hesaplandı.

Abone sayıları grup bazlı incelendiğinde en çok abonenin, mesken abonesi olduğu dikkat çekti. Mesken abone sayısı geçen ay 3 milyon 106 bin 315’i gösterdi. Ticarethanelerdeki abone sayısı ise bir milyon 27 bin 817 oldu.