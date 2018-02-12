İnternetten Kredi Başvurusu Yapmak Güvenli Mi?

Kredi başvurusu için bankalarla yapılan işlemler teknolojinin gelişmesinin ardından internet üzerinden artık tek tıkla yapılabiliyor. Ancak bu durum online kredi başvurusunun ne kadar güvenli olduğu yönündeki soru işaretlerini gündeme taşımaya başladı.

Bankalar vatandaşların acil ve nakit para ihtiyaçlarına çözüm sunmak amacıyla online kredi sistemini hayata geçirdi. Bu konuda bankanın istediği şartları taşıyan kişilerin gerekli belgeleri toplayarak bankalara sunmaları bekleniyor. Kredi başvurusu yapmak için daha önceki dönemlerde müşteriler banka banka gezerek en uygun faiz seçeneğine sahip bankayı bulmak istiyorlardı. Bu bir seçenek olsa da dijital çağın getirdiklerinden faydalanmak çok daha tercih edilir bir seçenek oluyor.

Bankaların sunmuş olduğu mobil uygulamalar ve internet sitelerindeki seçeneklerle en uygun faiz oranının bulunması için gerekli imkanları sağlanıyor. Teknolojik gelişmeler ve bankaların bu sürece ayak uydurmasının ardından tek bir tıkla yapılan kredi başvurusunun sonucu 10 dakika içerisinde müşterilere sunuluyor. Çoğu banka olumlu yanıtlanan kredi başvurusunun ardından müşterilerin bankaya gelerek evrak doldurmasına ihtiyaç duymadan kredi ödemesini gerçekleştiriyor.

İnternet üzerinden yapılan kredi başvurusunun güvenli olup olmadığını gösteren birtakım uyarılar bulunuyor. Bu uyarıları sağlayan sitelerden gönül rahatlığı ile sorgulama ve kredi başvurusu yapılabilir.

Yeşil Kilit Simgesi: Arama çubuğunda görünen yeşil kilit simgesi o sitenin tüm güvenlik sertifikalarına sahip olduğunu gösterir. Dolayısıyla sitenin güvenilir olduğunu göstereceğinden dolayı gönül rahatlığıyla başvuru yapılabilir.

Güvenilir Link: Yeşil kilit simgesi kadar arama yapılan linkinde güvenilir olması gerekiyor. Bunun için http:// sayfalarından başvuru yapmak önemli bir kriter olarak değerlendiriliyor.

Kişisel Verilerin Korunması: Teknolojinin gelişmesi ile birlikte pek çok reklam veren girdiğiniz siteleri tespit ederek o sayfalara reklam verebiliyor. Bu durumda ziyaret edilen sitenin bu konuda uyarı yapması ve verilerin kullanımı konusunda dikkatli davranması gerekiyor.

Kişisel Verilerin Paylaşımı: Kişisel verilerin gizlilik politikası gereği kimlerle paylaşıldığı dikkat edilmesi gereken konuların başında geliyor. Özellikle telefon numarası kimlik bilgileri ile yapılacak sorgulamalar bu bilgilerin üçüncü şahıslarla paylaşılması halinde tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

Kredi sorgulaması yapılırken bankanın sitesi sadece kendi faiz oranlarını sunarken karşılaştırma sitesinden yapılacak sorgulamanın pek çok bankanın faiz oranlarını sunduğu biliniyor. Kredi karşılaştırma sitesinden yapılacak sorgulama böylece farklı kredi seçeneklerini karşılaştırma ve aralarından en uygun ve doğru tercihi yapma fırsatı sunuyor.

Sonuç olarak gerekli kriterlere uygun internet sitelerinden yapılacak kredi başvurusunun güvenilir olduğu ifade ediliyor.