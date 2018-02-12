Araç Sahipleri Çarşamba Gününe Dikkat! Benzin Ve Motorin İndirimi Kesinleşti

Araç sahipleri yeni haftaya akaryakıta gelecek indirim haberleriyle başladı. PÜİS motorin indirimi için 17 kuruşluk beklenti içerisinde olduğunu duyurdu. Açıklamaya göre benzin indirimi 12 kuruş olacak!

Akaryakıta Büyük İndirim Geliyor…

Akaryakıt zamlarından bıkan araç sahipleri yeni haftaya da indirim haberiyle başladı. Geçen hafta yapılan indirimler sonrasında, Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası yeni indirim haberini müjdeledi. Sendika yetkilileri benzin ve motorin indirimine kesin gözüyle baktıklarını ifade etti. Enerji sektörü analistleri de PÜİS’e katıldı.

Bilindiği üzere ham petrol fiyatları son zamanlarda zirveyi görmüştü. Geçen birkaç haftadır ABD’nin ham petrol üretimini artırması ise petrolün varil fiyatı aşağı çekmeye başladı. Piyasa uzmanlarına göre ABD’nin üretimi artırması küresel petrol fiyatlarını olumsuz etkiledi. Üretim yanında ülkenin petrol stokları da artmıştı. Verilerin açıklanması sonrasında petrol fiyatları seyrini değiştirmiş, gözünü aşağıya çevirmişti.

Akaryakıta İndirim Çarşamba Günü Olacak! Benzin İndirimi Kaç Kuruş Olacak?

Tüm bu gelişmelerse akaryakıt fiyatlarına indirimi beraberinde getirdi. Bugünün petrol fiyatları 60 doların altına düştü. Geçen haftanı son günlerinde gündeme düşen benzin ve motorin indirimi, bu fiyatlarla neredeyse kesinleşti. Uzmanlar motorin indirimi için “Çarşamba gününe dikkat” dedi. İndirimin 12 ile 17 kuruş aralığında beklendiğinin altını çizdi.

Benzinli araç sahipleri gelen bu haberleri sevinçle karşıladı. Dizel araç sahipleri de şimdiden Çarşamba gününü beklemeye başladı.

Buna göre haftanın ilk günlerinde petrol fiyatları ciddi oranda artmazsa bezine Çarşamba günü büyük indirim gelecek. Beklenen benzin indirimi 8 ile 12 kuruş arasında değişiyor. Benzinin litre fiyatı geçen haftada indirim yaşamış, fiyatlar 16 kuruş seviyesinde düşmüştü.