2018 Yılından Emlak Sektörü Umutlu
Advert Advert Advert

2018 Yılından Emlak Sektörü Umutlu


2018 Yılından Emlak Sektörü Umutlu
2018 Yılından Emlak Sektörü Umutlu Elif İşçi - Tarih: 12-02-2018 Saat: 11:06
Anasayfa Şirketler 2018 Yılından Emlak Sektörü Umutlu

2017 yılında hız kazanan emlak sektörünün gidişatı hakkında 2018 yılında da son derece umutlu oldukları belirlendi. Bunun üzerine satışların artması bekleniyor.

Türkiye’nin en çok ilana sahip emlak sitesi Hürriyet Emlak, Ocak 2018 Emlak Endeksi’ni açıkladı. Hürriyet Emlak Ocak 2018 Emlak Endeksi verilerine göre, geçtiğimiz yılı fiyat artışıyla kapatan emlak sektörü 2018’e de güçlü bir başlangıç yaptı. Emlak yatırımcısı için bu yıl da fiyat artışları hız kesmeyecek. Türkiye genelinde satılık konut metrekare ortalama fiyatları son 1 yılda yüzde 7 artışla 2 bin 735 TL’den 2 bin 924 TL’ye ulaştı. İstanbul’daki konutlar ise yüzde 9 fiyat artışıyla 4 bin 491 TL’den 4 bin 892 TL/metrekare ortalamasına çıktı. Satılık konut fiyatları, son bir ayda artış gösterdi. 5 büyük ilde Bursa dışında fiyatlar her ilde arttı.

Türkiye genelinde satılık konut fiyatı en çok artan il hâlâ Edirne. Edirne’de son bir yılda fiyat artışı yüzde 36’ya çıktı. Edirne’yi yüzde 29 artışla Kırklareli, yüzde 23 artışla Sinop, yüzde 21 artışla Elazığ ve Balıkesir takip etti.

Türkiye Genelinde Satılık Konut Fiyatı En Çok Artan 5 İl

 

Ocak 2017

Ort. m2 Fiyat

Ocak 2018

Ort. m2 Fiyat

Yıllık Değişim

1.

Edirne

1.395 TL

1.899 TL

%36

2.

Kırklareli

1.442 TL

1.860 TL

%29

3.

Sinop

1.750 TL

2.149 TL

%23

4.

Elazığ

1.070 TL

1.291 TL

%21

5.

Balıkesir

1.833 TL

2.221 TL

%21

5 Büyük İlde Satılık Konut Değişim Oranları

 

Ocak 2017

Ort. m2 Fiyat

Ocak 2018

Ort. m2 Fiyat

Yıllık Değişim

1.

İstanbul

4.491 TL

4.892 TL

%9

2.

Ankara

1.750 TL

1.850 TL

%6

3.

İzmir

2.429 TL

2.828 TL

%16

4.

Bursa

1.706 TL

2.000 TL

%17

5.

Antalya

1.860 TL

2.050 TL

%10

İstanbul’da Kanal İstanbul Projesinin Etkisi

İstanbul’da satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 9, son bir ayda da yüzde 3 arttı. Ocak 2017’de metrekare ortalama fiyat 4 bin 491 TL iken, Ocak 2018’de 4 bin 892 TL oldu. Kiralık konutların metrekare ortalaması ise son bir yılda yüzde 2 arttı. Son bir ay içinde ise fiyatı en çok artan ilçe yüzde 7,8 ile Beyoğlu olurken, fiyatı en çok düşen ilçe yüzde -7,4 ile Sultanbeyli oldu. İstanbul genelinde amortisman süresi de 19 yıl oldu. En kısa amortisman süresine sahip ilçeler arasında ilk sırada 15 yıl ile Esenyurt yer aldı.

Geçtiğimiz ay güzergâhı belli olan Kanal İstanbul projesinin etkisi Küçükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde hissedildi. Son bir ayda Küçükçekmece’de satılık konut metrekare ortalama fiyatlar 3 bin 765 TL’den 3 bin 773 TL’ye çıktı. Arnavutköy’de ise fiyatlar 2 bin 316 TL’den 2 bin 407 TL’ye yükseldi. Arnavutköy’de arazi fiyatları da son bir ay içinde 361 TL/metrekare ortalamasından 372 TL’ye yükseldi.

Son 1 Ay İstanbul

 

Fiyatların arttığı ilçeler

  

1.

Beyoğlu

%7,8

2.

Adalar

%4,9

3.

Şile

%4,6
 

Fiyatların düştüğü ilçeler

  

1.

Sultanbeyli

%-7,4

2.

Avcılar

%-4,2

3.

Başakşehir

%-3,3

 

 

En kısa amortisman süreleri

  

1.

Esenyurt

15 yıl

2.

Gaziosmanpaşa

16 yıl

3.

Sancaktepe

17 yıl

Ankara’da Kiralık Konut Fiyatları Sabit

Ankara’da satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 6 artarak 1.750 TL’den 1.850 TL/metrekare ortalamasına ulaştı. Kiralık konut fiyatları ise bir yılda hiç değişmedi. Son bir ayda fiyatı en çok artan ilçe yüzde 2,4 ile Gölbaşı olurken, fiyatı en çok düşen ilçe yüzde -0,8 ile Altındağ oldu. Ankara genelinde amortisman süresi de 17 yıl oldu. En kısa amortisman süresine sahip ilçeler arasında ilk sırada 18 yıl ile Mamak yer aldı

Son 1 Ay Ankara

 

Fiyatların arttığı ilçeler

  

1.

Gölbaşı

%2,4

2.

Çubuk

%2,0

3.

Polatlı

%1,8
 

Fiyatların düştüğü ilçeler

  

1.

Altındağ

%-0,8

2.

Etimesgut

%-0,1

3.

Çankaya

%-0,1
 

En kısa amortisman süreleri

  

1.

Mamak

18 yıl

2.

Altındağ

19 yıl

3.

Keçiören

19 yıl

İzmir’de Fiyatlar Kademeli Olarak Artıyor

Hürriyet Emlak Ocak 2018 Emlak Endeksi verilerine göre, İzmir’de satılık konut fiyatları 2017 boyunca kademeli olarak arttı. 5 büyük il arasında fiyat artışında Bursa ile yarışan İzmir’de satılık konut fiyatlarındaki değişim son bir yılda yüzde 16 oldu. Son bir ayda fiyatı en çok artan ilçe yüzde 8,4 ile Bergama olurken, fiyatı en çok düşen ilçe yüzde -3,9 ile Dikili oldu. İzmir genelinde amortisman süresi de 19 yıl oldu. En kısa amortisman süresine sahip ilçeler arasında ilk sıralarda 17 yıl ile Konak ve Bergama yer aldı.

Son 1 Ay İzmir

 

Fiyatların arttığı ilçeler

  

1.

Bergama

%8,4

2.

Urla

%4,1

3.

Güzelbahçe

%3,3
 

Fiyatların düştüğü ilçeler

  

1.

Dikili

%-3,9

2.

Tire

%-2,8

3.

Seferihisar

%-0,4
 

En kısa amortisman süreleri

  

1.

Konak

17 yıl

2.

Bergama

17 yıl

3.

Çiğli

18 yıl

5 Büyük İlde Şampiyon Yine Bursa

Türkiye’nin 5 büyük ili arasında 2017’nin emlak şampiyonu yine Bursa oldu. Bursa’da satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 17 arttı. Son bir ayda fiyatı en çok artan ilçe yüzde 3,4 ile Gemlik olurken, fiyatı en çok düşen ilçe yüzde -2,2 ile Yıldırım oldu. Bursa genelinde amortisman süresi de 17 yıl oldu. En kısa amortisman süresine sahip ilçeler arasında ilk sırada 17 yıl ile Osmangazi yer aldı.

Son 1 Ay Bursa

 

Fiyatların arttığı ilçeler

  

1.

Gemlik

%3,4

2.

Mudanya

%1,8

3.

Kestel

%1,6
 

Fiyatların düştüğü ilçeler

  

1.

Yıldırım

%-2,2

2.

Nilüfer

%-0,2
 

En kısa amortisman süreleri

  

1.

Osmangazi

17 yıl

2.

Nilüfer

18 yıl

3.

Mudanya

21 yıl

Antalya’da Konut Fiyatları Bursa’yı Solladı

Antalya’da satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 10 arttı. 2017’nin sonlarına doğru Ankara’ya paralel olarak artan fiyatlar son iki ayda hızla yükseldi. Satılık konut metrekare ortalama fiyatı 2 bin 50 TL’ye çıktı ve Bursa’daki 2 bin TL fiyatını geçti. Son bir ayda fiyatı en çok artan ilçe yüzde 6,9 ile Aksu oldu. Döşemealtı ilçesinde son bir ayda fiyatlar yüzde -14,4 oranında düştü. Antalya genelinde amortisman süresi de 19 yıl oldu. En kısa amortisman süresine sahip ilçeler arasında ilk sırada 17 yıl ile Döşemealtı yer aldı.

Son 1 Ay Antalya

 

Fiyatların arttığı ilçeler

  

1.

Aksu

%6,9

2.

Kemer

%2,0

3.

Kepez

%1,9
 

Fiyatların düştüğü ilçeler

  

1.

Döşemealtı

%-14,4
 

En kısa amortisman süreleri

  

1.

Döşemealtı

17 yıl

2.

Kepez

19 yıl

3.

Muratpaşa

20 yıl
emlak sektörü ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
İnternetten Kredi Başvurusu Yapmak Güvenli Mi? İnternetten Kredi Başvurusu Yapmak Güvenli Mi? İnternetten kredi başvurusu, intenetten kredi başvurusu yapmak ne kadar güvenli ? internetten güvenli kredi başvurusu ve detayları.
Esnafa Faizsiz Kredi Veriliyor Mu?
Esnafa Faizsiz Kredi Veriliyor Mu? Esnafa faiz kredi verilebilmesi için hem meslek odaları, hem bankalar, hem de hükümet tarafından önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. 2017 yılında Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli krediler ile birlikte Türkiye ekonomisi önemli bir rahatlama dönemi geçirmiştir.
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Bankalardan alınacak olan kredi tutarının küçüklük ve büyüklüğüne göre talep edilenlerde farklı olmaktadır. 5.000 TL kredi almak için gelir belgesi yeterli olurken, 30.000 TL kredi çekmek için...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Sanal Para Piyasası Son Durum! Bitcoin Kaç Dolar Oldu?
Sanal Para Piyasası Son Durum! Bitcoin Kaç Dolar Oldu?
12 Şubat Pazartesi Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı? Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu?
12 Şubat Pazartesi Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı? Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu?