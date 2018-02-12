Foriba Yeni Yatırımlarına Devam Ediyor

Türkiye’nin lider e-Dönüşüm firması Foriba, ikinci yatırım turunu resmen tamamladı. Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC (Uluslararası Finans Kurumu) liderliğinde yapılan B serisi yatırım turunun diğer iki büyük ismi Revo Capital ve Endeavor Catalyst oldu. Foriba, aldığı 5 milyon dolar yatırımla birlikte yeni şirket satın alma ve birleşme planlarını yapıyor.

1999 yılında kurulan, Türkiye’nin en çok elektronik belge işleyen lider e-Dönüşüm firması FIT Solutions, yakın zamanda yeni birleşmeler ve satın almalarla birlikte faaliyetlerine Foriba marka adıyla devam edeceğini duyurmuştu. Foriba, şimdi de dünyanın özel sektöre odaklı en büyük kalkınma kuruluşu IFC liderliğiyle 5 milyon dolar yatırım aldı. Foriba’nın aldığı 5 milyon dolar yatırımın 3 milyon doları IFC’ye, 1,5 milyon doları Revo Capital’e, 500 bin doları da Endeavor Catalyst’e ait.

Yatırımın 3 Büyük İsmi: IFC, Revo Capital ve Endeavor

55 yıldır toplam 15 milyar doların üzerinde yatırımla Türkiye’de özel sektörü destekleyen IFC’nin Türkiye stratejisinde, büyümekte olan bilgi ekonomisine destek olmak bulunuyor. Geçtiğimiz 5 yıl içinde IFC bu alanda yazılım şirketlerine, veri merkezlerine, e-ticaret ve online ödeme sistemlerine yatırımlarda bulundu. IFC, bu yatırımları ile küçük ve orta boyuttaki işletmelerin dijital teknolojiler aracılığıyla finansal hizmetlere erişimini artırmayı hedefliyor.

Foriba’ya ilk kez Eylül 2014’te 4 milyon dolar yatırım yapan Revo Capital de bu yatırım turuna 1,5 milyon dolar ile katıldı. Son zamanlarda Türkiye’deki şirketlere yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Endeavor Catalyst’in 500 bin dolar yatırımı ile seri tamamlandı. Foriba, aldığı B serisi yatırım ile birlikte bugüne kadar toplam 9 milyon dolar yatırım almış oldu.

Küçük ve büyük pek çok şirkete ‘e-Fatura’, ‘e-Arşiv’, ‘e-Defter’, ‘e-İrsaliye’ gibi daha pek çok çözüm sunan Foriba, dünyadaki trendleri takip ederek Türkiye’de kurumsal yazılım ve entegrasyon hizmetleri pazarının gelişimine önayak oluyor. 2016 yılında Logo Yazılım ile birlikte kurduğu Tedarikçi Finansmanı Platformu FİGO ile finansal teknoloji uygulamalarına verdiği desteği sürdürüyor. FİGO, ilk ürünü olan Figopara ile hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Foriba, aldığı yatırımdan sonra fintech ürünlerine daha fazla yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Foriba, 5 binden fazla müşteriye hizmet veriyor ve Türkiye’deki tüm e-Faturaların yüzde 60’ını yönetiyor. Revo Capital’den ilk kez aldıkları yatırımdan bu yana her yıl düzenli olarak büyüyen Foriba, ilerleyen dönemlerde de yeni yatırımlar almayı ve firma olarak da yatırım yapmayı hedefliyor.

“Yurt Dışı Operasyonlarımızı Hızlandıracağız”

Foriba CEO’su Koray Gültekin Bahar, “İçinde bulunduğumuz piyasa koşullarına rağmen, IFC, Revo Capital ve Endeavor Catalyst’ten yatırım almış olmamız bizi onurlandırdı. Büyüme hamlelerimizin ilk adımlarını Revo Capital’in bir önceki yatırımı ve desteği ile atmaya başlamıştık. Şimdi ise sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme yakaladık. 2018’de de küresel ekonomik krizin korkusu bizi yavaşlatmayacak. Aldığımız yatırımla birlikte ciro ve müşteri sayısında en az yüzde 60 büyüyeceğiz” dedi.

B serisi yatırım turunu nasıl kullanmayı planladıklarını anlatan Bahar, “Aldığımız yatırımın yanı sıra e-Dönüşüm süreçlerindeki bilgi liderliğimiz ve stratejik işbirliklerimiz ile yeni yılda daha büyük kitlelere yöneleceğiz. Global müşterilerimize yenilerini katmaya ve mevcut müşterilerimize yeni çözümler sunmaya devam edeceğiz. Avrupa, Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu ülkelerini de radarımıza aldık. Uluslararası arenada teknolojiye yön veren önemli aktörlerden olacağımıza dair güçlü bir inanç besliyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

IFC Küresel Fintech Yatırımları Başkanı Andi Dervishi şunları söyledi: “Türkiye’de bilişim teknolojileri ve bilgi ekonomisine yatırım yapmak, finansal piyasaların çeşitlenmesi açısından önemli. İnternet, dijital teknolojiler ve finansal inovasyon bir araya gelerek finansal ürünleri keşfetmemizi, satın almamızı ve kullanmamızı değiştiriyor. Bu dönüşüm sayesinde finans sektöründeki verimlilik artıyor ve normal şartlarda belli finansal ürünlere ulaşamayacak kitlelere bu hizmetlerin sunulabilmesini sağlıyor. Foriba ile yaptığımız iş birliğinden heyecan duyuyoruz. Bu yatırımlar sayesinde Türkiye’de faktoring ve diğer online tedarik zinciri finans hizmetleri ilk defa daha fazla kullanıcıya ulaşabilecek.”

Revo Capital Managing Director’ü Cenk Bayrakdar, “Foriba, ilk yatırım yaptığımız 2014 yılından bu yana hem ticari olarak hem de organizasyonel olarak tam bir transformasyon geçirdi. Pazardaki lider konumu ve bugünkü IFC yatırımı da bunun bir göstergesi. Revo Capital ilk fonu ile Türkiye’de FinTech alanını odak olarak belirleyen ilk VC fonu olmuştu. Bunun doğru bir tercih olduğunu Foriba ve bu alandaki diğer yatırımlarımızın büyüme hızı göstermekte. Şu an kurmakta olduğumuz ikinci fonumuz ile IFC gibi uluslararası yatırımcılarla beraber bölgedeki yatırımlarımızı büyütmeyi hedefliyoruz” dedi.

Endeavor Türkiye Girişimci Hizmetler Direktörü Aslıhan Kurul Türkmen ise: “Endeavor Turkiye Girişimcisi Foriba, Endeavor Catalyst Fonu’nun Türkiye’de yaptığı 5. yatırımı aldı. Global girişimcilik ağı için önemli bir yatırım olduğunu düşünüyoruz ve global network’ümüzün desteği ile Foriba’nın uluslararası operasyonlarını büyütmesine destek olabileceğimize inanıyoruz” dedi.