Türkiye Kırmızı Et Üretimini Düşürdü

Kırmızı etteki fiyatlar vatandaşın cebini yakarken, Türkiye’nin kırmızı et üretimi geçen yılın son çeyreğinde düştü. Üretimdeki azalış yüzde 12,6 oldu.

Kırmızı Et Üretimi Bir Önceki Çeyreğe Göre Azaldı

Kırmızı ette yüksek fiyatlar tartışmalar neden olurken, Türkiye İstatistik Kurumu üretimle ilgili yaptığı çalışmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırma 2017 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsadı. Buna göre Türkiye’nin kırmızı et üretimi 2017’nin son çeyreğinde, yılın üçüncü çeyreğine kıyasla yüzde 12,6 oranında azaldı. Aynı dönem 2016’nın son çeyreğiyle karşılaştırıldığında ise üretimin yüzde 9,1 oranında arttı belirlendi.

Kesimhanelerden Çıkan Kırmızı Et 110 Bin Tona Yakın Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun kırmızı et üretim araştırması üretimi 295 bin 329 ton olarak öngördü. Buna göre üretimin kesimhanelerdeki kısmı 109 bin 80 tonu buldu.

Sığır Eti Üretimi 160 Bin 80 Tonu Buldu

Kurumun açıklamasına göre 2017’nin dördüncü çeyreğinde büyükbaş hayvan grubunda yer alan sığır için artışa işaret etti. Artış üçüncü çeyreğe kıyasla yüzde 10,4’ü gösterdi. 2016 ile 2017’nin son çeyrekleri karşılaştırıldığında ise sığır eti üretiminin yüzde 4,5 arttığı tespit edildi. TÜİK’in tahminine göre Ekim, Kasım ve Aralık ayında toplamda 160 bin 80 tonluk sığır eti üretildi.

Koyun Eti Üretimi Bir Yılda Yüzde 68 Arttı

Verilere göre aynı dönemde koyun eti üretimi 26 bin 33 ton oldu. Geçen yılın son çeyreğine ilişkin veriler üretimin üçüncü çeyreğe göre azaldığını gösterdi. Azalış yüzde 21,3 oldu. Koyun eti üretimi 2016 yılının son çeyreğine göreyse arttı. Artış yüzde 68,2 gibi yüksek bir oranda hayata geçti.