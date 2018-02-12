TİDER'in Yeni CEO'su Pınar Değirmencioğlu Oldu

Temel İhtiyaç Derneği’ne CEO olarak Pınar Değirmencioğlu atandı. Lisans eğitimini ODTÜ İşletme bölümünde tamamlayan ve üniversite öğrenciliği döneminde reklam ajanslarında çalışmaya başlayarak iş hayatına ilk adımı atan Değirmencioğlu, LCW - LC Waikiki markasının Mağazacılık Açılış Operasyonları departmanında, Yapı Kredi Sigorta AR-GE biriminde, Yapı Kredi Sigorta'da underwriting, acente açılış, satış ve eğitim departmanlarında farklı sorumluluklar üstlendi.

Aviva Sigorta'da Kurumsal İletişim Müdürü olarak çalışmalarına devam eden Değirmencioğlu, 2011 yılında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'nin, Kadir Has Üniversitesi bünyesindeki ‘KSS Pazaryeri’ etkinliğinde Aviva Sigorta'nın düzenlediği ‘Sokaktan Okula’ sosyal sorumluluk projesinin tanıtım standıyla ‘En İyi Stant Ödülü’nü kazandı.

2013 yılında Groupama Türkiye'de Kurumsal İletişim Müdürü olarak göreve başladıktan sonra reklam, halkla ilişkiler, sosyal medya ve dijital iletişim, sosyal sorumluluk, sponsorluk, etkinlik ve organizasyon alanlarında birçok farklı projenin çalışmalarını yürüten Değirmencioğlu, bu projelerin bir kısmı ile Groupama’ya kazandırdığı ödüllerin yanı sıra sosyal sorumluluk alanında 13. TÜHİD Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri - En İyi Kurumsal Sorumluluk ödülünü de ödüller listesine ekledi.

Groupama çatısı altında birçok başarılı etkinliğe imza atan Değirmencioğlu, 2015 yılında görevinden ayrılarak P-NAR İletişim Stratejileri & Çözümleri şirketini kurdu. Farklı kültürleri keşfetmeyi, spor yapmayı ve dans etmeyi çok seven Değirmencioğlu, evli ve bir kız çocuğu annesi.

“Dünyada Örnek Bir Model Olmayı Hedefliyoruz”

TİDER CEO’su Pınar Değirmencioğlu, TİDER’in bugüne dek çok sayıda ihtiyaçlı aileye ulaştığını, İstanbul Maltepe’deki ilk Destek Market aracılığı ile 5432 aileye 1.406.134 TL tutarında ücretsiz alışveriş imkanı sağlanırken, 70 kişiye de istihdam sağlandığını belirtti.

“TİDER olarak, 2018 için en büyük hedefimiz yazılımını kendimizin yaptığı Destek Bulutu Platformu ile ortaya koyduğumuz özgün modeli, “çatı kuruluş “olarak Türkiye’ye yaymak. Destek Bulutu Platformunda ürün bağışçısı üreticiler ve tedarikçiler ile bizim Destek Marketlerimizi ve platforma üye olan diğer gıda bankalarını buluşturuyoruz. Bu sistemle Türkiye’de ulaşmadığımız, modelimizi götürmediğimiz tek bir nokta kalmasın istiyoruz. Böylece dünyada örnek bir model olmayı hedefliyoruz.” dedi