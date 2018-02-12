TSKB Yaptığı Çalışmalarla Fırsat Eşitliği Sertifikasını Aldı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), kadın istihdamı ve fırsat eşitliğini destekleyen projeleriyle, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından verilen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasını almaya hak kazandı. KAGİDER tarafından, Dünya Bankası’nın teknik desteği ve Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Forumu’nun danışmanlığıyla geliştirilen FEM, kadın istihdamını teşvik etmeyi amaçlıyor. Firmalar, FEM kapsamında yönetimin fırsat eşitliği konusundaki yaklaşımı, işe alım, eğitim ve terfide eşitlikçi uygulamalar, geri bildirim mekanizmaları ve iletişim stratejileri gibi pek çok kriterde bağımsız değerlendirme sürecinden geçiyor. Değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan firmalar, FEM sertifikası alarak, kadının iş hayatına katılması ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki duyarlılıklarını tescil ettiriyor.

“Fırsat Eşitliği Bir Ayrıcalık Değil, Bir Hak”

Türkiye’nin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmasını desteklerken en önemli gündem maddelerinden birinin kadın istihdamı ve fırsat eşitliği olduğunu belirten TSKB Genel Müdürü Suat İnce, “Kadınların ekonomiye katılımının nitelikli kalkınma için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Bir finans kuruluşu olarak sadece kendi insan kaynakları yaklaşımımızla değil, kadın istihdamı konusundaki yatırım projelerine verdiğimiz destekle de bu konudaki kararlılığımızı gösteriyoruz. Geçtiğimiz yıl lanse ettiğimiz 100 milyon Euro’luk kadın istihdamı kredisiyle, farklı sektörlerde pek çok kadının istihdama katılmasına destek verdik. Desteğimizi kredi sağlamanın ötesine taşıyarak, işin içine danışmanlık adımını da ekledik ve firmalarda fırsat eşitliğine öncelik veren insan kaynakları uygulamalarının geliştirilmesine odaklandık. Bu işin finansal boyutu, fakat fırsat eşitliği denince sosyal boyutu da atlamamak gerekiyor. Bu nedenle iş hayatına katılmanın ön şartının eğitim olmasından hareketle, bir burs fonu kurduk. Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile birlikte kurduğumuz Eğitimden Üretime burs fonu ile üniversite öğrencisi kızları destekleyeceğiz, iş hayatına atılmaları için kendilerine mentörlük, eğitim, staj gibi olanaklar sunacağız” dedi.

FEM sertifikasını almaktan duydukları memnuniyeti dile getiren İnce, TSKB’nin, WEPs’in de Türkiye’deki ilk destekçilerinden biri olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Bu konuda yaptığımız çalışmalarımız rakamlara da yansıyor. Örneğin, bankacı çalışanlarımızın ve yönetim kadrolarımızın yüzde 55’i kadınlardan oluşuyor. İcra kurulumuzda ise genel müdür dışındaki sekiz kişilik ekibimizin dördü kadın. Karar mekanizmalarındaki kadın oranının artmasını desteklediğimizi de ayrıca belirmek isterim. Bu kapsamda, yönetim kurulumuzdaki kadın üye oranını gönüllü olarak 2018 sonuna kadar yüzde 25'e çıkarma taahhüdünde bulunduk. Kısacası fırsat eşitliğinin bir ayrıcalık değil, bir hak olduğuna inanıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızın FEM sertifikası ile tescillenmesinden çok memnunuz. Fırsat eşitliğinin sağlanması yolunda emek veren başta kadınlar olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”