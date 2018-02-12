Jeopolitik Riskler Petrol ve Doğalgazı Olumlu Etkiledi

KPMG’nin 2018’in ilk petrol ve gaz piyasa analizinde; petrol ve gaz sektörünün 2018’de güven tazelediği belirtildi. Analizde, mevcut arz-talep dengesinin değişmesi ve geleceğe yönelik beklentiler nedeniyle petrol fiyatının 3 yılın zirvesine ulaşarak varil başına 70 doları gördüğüne dikkat çekildi. KPMG Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Sektör Lideri Ümit Bilirgen, “Petrol ve gaz piyasalarında işler yolunda; özellikle gazda Rusya ve ABD ihraç rekoru kırdı” dedi.

KPMG’nin yayımladığı petrol ve gaz analizinde üretim kısıntılarının yanı sıra artan jeopolitik risklerin piyasalarda mevcut arz talep dengesini olumlu yönde etkilediğine dikkat çekildi. KPMG Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Sektör Lideri Ümit Bilirgen, “Petrol ve gazda geleceğe yönelik beklentiler değişti. Jeopolitik riskler petrol fiyatlarına yansıdı. ABD ham petrol hedge işlemlerindeki artış, fiyatlarda düşüş yaşansa bile sektörün büyümesini destekleyecek” dedi. Bilirgen petrol piyasalarıyla ilgili şu bilgileri verdi; “OPEC ülkelerinin ve bazı OPEC dışı ülkelerin üretim kısıntısının devam etmesi ve artan jeopolitik risk algısı nedeniyle son aylarda ham petrol fiyatlarının artması sonucu, ABD’li kaya gazı üreticileri beklenen 2018 üretimlerinin önemli bir kısmını vadeli sözleşmeye çevirerek kârlarını ve hacim artışlarını istikrarlı hale getirmeye başladılar.”

Üreticilerin Karı Arttı

WTI ham petrolde şu anda bir miktar gerileme varsa da tüm 2018 WTI vadeli işlem sözleşmelerinin varil başına 60 doların üzerinde işlem gördüğünü aktaran Bilirgen, şöyle devam etti; “Üreticiler, mevcut üretimlerini daha birkaç ay öncesindeki fiyat aralığına göre çok daha yüksek fiyatlardan ve daha fazla kârla satabiliyorlar. Sektörde hedge işlemlerinin bu şekilde artması, fiyatlar o zamana kadar daha dengeli seviyelere ulaşsa veya talepteki büyüme yavaşlasa bile ABD üretimindeki artışı yılın ikinci yarısında destekleyecek. Bu durum, başta İran ile ilgili riskler olmak üzere şu anda fiyatları etkileyen bazı jeopolitik riskler üretim hacimlerini fiilen etkilemediği takdirde daha fazla fiyat dalgalanmasına yol açabilir.”

ABD ve Rusya Gaz İhracatında Rekor Kırdı

Gaz piyasalarının da 2018’e moralli girdiğini belirten Bilirgen, “Gazda ABD ve Rusya ihraç rekoru kırdı. 2017 yılında Gazprom bir önceki yılın satışlarını artırarak Avrupa’ya 193,9 milyar m3 doğal gaz ihraç etti ve bir rekora imza attı. Bu durum şirketin Avrupa’ya enerji tedarikinde artan rolünü ortaya koyuyor. Ayrıca, ABD’nin LNG ihracatı da 2017 yılında rekor kırarak günlük 1,9 milyar fitküp’e (yaklaşık 54 milyon metreküp) ulaştı ve ABD’yi net doğal gaz ihracatçısı konumuna getirdi. Tüm hakim unsurlar dikkate alındığında, yenilenen talep güveni sektörün 2018 yılında yeni yatırımlara yönelmesini sağlayabilir. ABD kaya gazı üretimi gibi hızlı ve kısa döngülü arzla birlikte, piyasadaki fiyatlara etki eden riskler eskisine göre çok daha kısa bir zamanda ekstra arz hacmine dönüşebilir” dedi.

Analist tahminleri: PETROL

Birimler USD/bbl cinsindendir 2017 2018 2019 2020 Min. 51,5 53,0 55,0 58,0 Ortalama 53,5 57,5 59,2 63,3 Medyan 53,5 56,0 59,8 63,3 Maks. 54,6 65,0 65,0 70,0 Birimler USD/bbl cinsindendir 2017 2018 2019 2020 Kasım Ortalaması 53,0 56,1 58,4 62,4 Aralık Ortalaması 53,5 57,5 59,2 63,3 Kasım Medyanı 53,1 55,2 58,9 63,3 Aralık Medyanı 53,5 56,0 59,8 63,3

Analist tahminleri: DOĞAL GAZ

Birimler USD/MMbtu cinsindendir 2017 2018 2019 2020 Min. 2,9 2,7 2,9 2,9 Ortalama 3,0 3,0 3,1 3,2 Medyan 3,0 3,0 3,1 3,1 Maks. 3,1 3,3 3,3 3,5 Birimler USD/MMbtu cinsindendir 2017 2018 2019 2020 Kasım Ortalaması 3,0 3,1 3,2 3,2 Aralık Ortalaması 3,0 3,0 3,1 3,2 Kasım Medyanı 3,0 3,0 3,2 3,2 Aralık Medyanı 3,0 3,0 3,1 3,1

Not: Brent & Henry Hub kuruluşundan alınan yukarıdaki tahminler/analist tahminleri, üçüncü taraf kaynaklara ve bilgilere dayanmaktadır. Bunlar KPMG’nin kendi görüşlerini yansıtmamaktadır.