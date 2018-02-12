Sanal Para Piyasası Son Durum! Bitcoin Kaç Dolar Oldu?

Sanal para birimlerine yönelik alınan kararlar ve vergi haberleri, piyasayı beklenenden az etkiledi. Son haftalardaki dalgalanmalar geçen 24 saat içerisinde etkisini büyük ölçüde azalttı. Kripto paralar değer artışına geçti. Bitcoin ne kadar oldu? Ethereum yüzde kaç değerlendi? Kripto para piyasasında son durum!

Yatırımcı Sanal Para Birimlerinden Vazgeçmedi

Sanal para birimlerine yönelik alınan önlemler, yatırımcının bu para birimlerine yatırım yapmasına engel olamadı. Dalgalı seyir yerini yükselişe bıraktı. Kripto para birimlerinin en büyükleri olan 5 birim son 24 saatte beklentinin üzerinde değerlendi. Yatırımcının ilgisi yükselişlerle birlikte başta Bitcoin olmak üzere tüm sanal para birimlerine arttı.

Piyasanın Hacmi 400 Milyar Dolar Sınırı Aştı

Kripto para piyasasını oluşturan bin 526 adetlik birimde işlem hacmi yukarı yönlü hareket etti. Piyasadaki paraların işlem hacmi geçen 24 saat içerisinde tekrar 400 milyar dolarlık sınırı aştı. Piyasanın hacmi artış sonrasında 415 milyar 800 milyon doları gördü.

Bitcoin Yüzde 4,89 Değer Kazandı

Piyasanın en büyüklerinden olan Bitcoin son bir günde yüzde 4,89 oranında değer kazandı. Artış sonrasında her bir Bitcoin 8 bin 474 dolarla işleme alındı. Piyasanın yüzde 34,4’lük bölümü yine Bitcoin’in oldu.

Sanal paraların oluşturduğu piyasanın son 24 saatlik gelişimi incelendiğinde, işlem hacminin 18 milyar 600 milyon dolar olduğu da dikkat çekenlerden oldu.

Son 24 Saatte Kripto Para Birimlerindeki Değişim!

Piyasanın belirleyicisi konumunda olan 5 büyüğün 24 saatlik değişimi şöyle gerçekleşti. Bitcoin’deki artış yüzde 4,89’u gösterdi. Ethereum 24 saate yüzde 4,69’lık sıçrama kaydetti. Ripple değerini yüzde on artırdı. Bitcoin Cash geçen 24 saatte yüzde 2,98 değer yükseltti. Cardano’daki değişim yüzde 2,56’lık artışa işaret etti.