Wordapp Büyük İstihdam Sağlıyor

Online işletmelere içerik üretmek amacıyla 2015 yılında Türkiye’de kurulan start-up Wordapp, Şubat ayı itibariyle dünyanın farklı yerlerinde yaşayan 9040 kişiye iş imkanı sunan global bir şirket haline geldi.

İçerik üretimi konusunda belirli yetkinliğe ve yazım kurallarına hakim olan herkesin dahil olabildiği platformda freelance olarak çalışılıyor ve 25 farklı dilde içerik üretimi yapılıyor.

Yerli girişim olmasına karşın ilk olarak yurt dışında hizmete başlayan Wordapp’ın CEO’su Cem Akbar Arel, kendilerini yurtdışında test ettiklerini, özellikle Avrupa’nın önemli e-ticaret sitelerine içerik üretmeye başladıklarını ve satışlarına etki ettiklerini söyledi.

Geçtiğimiz yıl 28 milyon kelime içeriğin üretildiği Wordapp, 2018 yılında ise Türkiye’deki e-ticaret sitelerine odaklanıyor. Arel, bu sebeple Türkiye’de freelance olarak içerik üretecek daha fazla kullanıcıya ulaşmak istediklerini belirtti.

Wordapp’i bir teknoloji girişimi olarak konumlandırdıklarının altını çizen Arel, tüm operasyonlarını İstanbul’daki merkezlerinden yönettiklerini ve yazılım konusunda da uzman çalışanlara ihtiyaçları olacağını ifade etti.

Wordapp’ın orta vadeli hedefleri arasında dünyadaki 30.000 e-ticaret platformuna içerik sağlamak yer alıyor.

İstediğin Zaman İstediğin Yerde Çalış!

Freelance çalışma şeklinin özellikle Avrupa ülkelerinde her geçen gün arttığını belirten Arel, “Bu çalışma sistemine daha önceleri ek gelir olarak bakılırken, artık ana gelirini bu sistem ile sağlayan milyonlarca insan var. Wordapp’a üye yüzlerce kişi de düzenli gelirini buradan elde edebiliyor. Üstelik ister evden, ister deniz kenarından, ister bir kafeden çalışarak.” dedi.

Wordapp Nasıl Çalışıyor?

Sisteme dahil olmak isteyen kişiler üyelik esnasında hangi dilde içerik üretmek istediklerini seçiyor ve o dili doğru kullanabilme yeterliliği test ediliyor. Dil yeterlilik testini tamamlayan kullanıcılar o anda kazanmaya başlıyor ve hesaplarına 1 Euro ekleniyor.

Kullanıcılar sisteme dahil olduktan sonra, kendi dillerinde verilen görevleri takip ediyor, istedikleri görevi alıp içerik üretmeye başlıyor. Oluşturulan içeriğin özgünlüğü Copyscape üzerinden kontrol ediliyor. Bu testi geçen içerikler, firmalar tarafından onaylandığında yazarların hesabına, ürettikleri kelime sayısına ve çeşidine bağlı olarak ücretleri yatırılıyor.