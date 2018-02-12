2017 Sağlık Sektöründe Aktiviteleriyle Gelişme Gösterdi

Dünyanın önde gelen denetim ve danışmanlık firması EY tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye’de 2017 yılında sağlık sektöründe önemli sayıda birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşti. Bu trendin artarak devam etmesi beklentiler arasında.

Türkiye Sağlık Sektörü Artan Seviyede İlgi Çekiyor

EY’ın Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Raporu’na göre 2017 yılında sağlık sektöründe 18 işlem gerçekleşti ve sektör işlem adedi açısından en aktif 4’üncü sektör oldu. EY Türkiye Kurumsal Finansman Hizmetleri Kıdemli Müdürü ve Sağlık Sektörü Sorumlusu Cem Günfer, “İlaç, sağlık teknolojileri, genel hastanecilik, medikal ürünler ve dal hastanelerinin alt sektörler arasında öne çıktığını görüyoruz. Bu işlemlerin çoğunluğu yerli yatırımcılar tarafından gerçekleştirilirken, özellikle lokal konsolidasyon trendinin arttığını gözlemledik. İşlem büyüklüğü açısından ise küçük girişim sermayesi yatırımlarından daha büyük çaplı teknoloji yatırımlarına kadar geniş bir yelpazenin olduğunu görmekteyiz” açıklamasında bulundu. Sektörde ayrıca finansal yatırımcı aktivitesinin de 2017 yılında arttığı ve bu yatırımcıların 7 adet işlem gerçekleştirdiği görüldü. 2017 yılının bazı öne çıkan işlemleri Eczacıbaşı Grubu’nun Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler’in %34 hissesini satın alması, Florence Nightingale Hastaneleri’ndeki FİBA Holding’in sahip olduğu %50 hissenin diğer ortaklar tarafından satın alınması, Ak Portföy Girişim Sermayesi Fonu’nun Turkuaz Sağlık’ın %20 hissesini satın alması ve Eurofins Scientific’in Gözlem Gıda Laboratuvarları’nı satın alması işlemleri.

Birçok yatırımcının sağlık sektörüne yatırım yapmaya sıcak baktığını ve büyük holdinglerin de yavaş yavaş bu alanda yer almaya başladığını belirten KS Avukatlık Ortaklığı Sorumlu Ortağı ve EY Türkiye sağlık sektörü lideri Av. Ahmet Sağlı “Türkiye, hızla büyüyen nüfusu ve buna paralel olarak artan sağlık harcamaları nedeniyle yatırımcılar için önemli bir yatırım merkezi. Bunun yanında, sağlık turizmi de son yıllarda yeniden büyüme trendine girdi. Yatırımcılar için Türkiye sağlık sektöründe önemli fırsatlar ve güçlü bir büyüme beklentisi mevcut. Özellikle, Avrupa ve Ortadoğu merkezli birçok yatırımcı Türkiye’deki yatırım fırsatlarıyla yakından ilgileniyor ve görüşmelerde bulunuyor.” açıklamasında bulundu.

EY’ın araştırmasına göre sektörde son 5 yılda gerçekleşen en büyük işlemler ise, Mustafa Nevzat İlaç-Amgen ve Medical Park-Turkven işlemleri.

Satın Alma ve Birleşme Aktivitesindeki Artışın Devam Etmesi Öngörülüyor

EY’ın araştırması özellikle şehir hastaneleri projelerinin hizmet sağlayıcılar, medikal ekipman ve medikal tüketim ürünleri üreticileri için daha büyük bir pazar yaratacağını öngörüyor. Bu konuda Cem Günfer “Sektör temsilcileri bu yeni pazarı anlamaya, bu pazara daha yakından bakmaya çalışıyorlar. Birçok projede inşaat fazının bitmesiyle birlikte ikinci faz dediğimiz operasyon fazı başladı ve bu alanda tesis yönetimi ön plana çıkıyor. Görüntüleme merkezlerinden laboratuvarlara birçok alanda hizmet sağlayıcılar burada alt yüklenici konumundalar. Şehir hastanelerinin büyüklüğünü göz önüne aldığımızda verilen hizmet hacim olarak daha büyük, bu nedenle, sektördeki konsolidasyonun artmasını bekliyoruz.” açıklamasında bulundu. Şehir hastaneleri projeleri için yabancılarla çalışmalar yaptıklarını aktaran Sağlı, ikinci fazdaki koordinasyonun önemini vurguladı.

Türk Şirketleri, Yurtdışındaki Fırsatlara da Bakıyorlar

Sektörde son yıllarda gerçekleşen birleşme ve satın alma işlemlerinin yurtdışına kaymaya başladığı araştırmada yer verilen konular arasında. Bu konuda özellikle Türkiye’de uzun dönemde birikmiş olan sağlık sektörü know-how’ının önemli bir etkisi mevcut. Son dönemde Bulgaristan’da gerçekleşen Acıbadem-Tokuda Hastanesi işleminin Türkiye sağlık sektörü oyuncularının yurtdışında gerçekleştirdiği en büyük işlem olduğunu ve bu işleme danışmanlık vermiş olmaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayan Cem Günfer bu tür işlemlerin önümüzdeki dönemde de artmasını beklediklerini belirtti.