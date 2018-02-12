Shell 11. Kez Liderlik Koltuğunda
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Shell 11. Kez Liderlik Koltuğunda


Shell 11. Kez Liderlik Koltuğunda
Shell 11. Kez Liderlik Koltuğunda Elif İşçi - Tarih: 12-02-2018 Saat: 12:27
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Shell hem Türkiye hem de küresel pazarda liderliğini devam ettiriyor. Bu süreç içerisinde yağ pazarında yıllık liderliğini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Shell, Türkiye ve küresel madeni yağ pazarındaki liderliğini 11’inci yılına taşıdı. Petrol Sanayi Derneği’nin (PETDER) Türkiye pazarına ilişkin sektör raporuna göre Shell & Turcas Petrol A.Ş, Türkiye’nin lider madeni yağ tedarikçisi unvanını korurken, uluslararası danışmanlık ve araştırma şirketi Kline & Company’nin açıkladığı madeni yağlar pazar analizi raporuna göre de Shell, 11 yıl peş peşe dünyanın ‘1 numaralı Madeni Yağ Tedarikçisi’ oldu.

Shell Madeni Yağlar, bu yıl 11’inci kez hem Türkiye hem küresel madeni yağ pazarında liderliğini korudu. Petrol Sanayi Derneği’nin (PETDER) Türkiye pazarına ilişkin sektör raporuna göre Shell & Turcas Petrol A.Ş. 2017 yılında da Türkiye’nin lider madeni yağ tedarikçisi unvanını korudu. Uluslararası danışmanlık ve araştırma şirketi Kline & Company’nin madeni yağlar pazar analizi raporuna göre Shell, 11 yıl peş peşe dünyanın ‘1 numaralı Madeni Yağ Tedarikçisi’ oldu.

Shell Madeni Yağlar Genel Müdürü Seyfettin Uzunçakmak, Türkiye ve küresel piyasada üst üste 11 yıldır pazar lideri olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi: "Müşteri beklentilerini karşılamayı ve ötesine geçmeyi hedefleyen hizmet anlayışımızı, en son teknolojiyle geliştirdiğimiz ürünlerimizle destekliyoruz. Bu sayede pazar liderliğimizi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sürdürüyoruz. 2014'te tanıtımını yaptığımız patentli PurePlus Teknolojisi ile dünyada ilk defa doğal gazdan motor yağı ürettik. “Pureplus Teknolojisi” ile ürettiğimiz binek araçlara yönelik Shell Helix motor yağları, kullanıcılara yüksek performans ve koruma sağlamaya yardımcı olmaktadır. İnovasyon gücümüz sayesinde pazar liderliğimizi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sürdürüyoruz. Hedefimiz, müşterilerimize yüksek performans alacakları ürünler sunarak liderliğimizi önümüzdeki yıllarda da devam ettirmektir.”

Ar-Ge’ye Büyük Yatırım

Shell & Turcas, başta otomotiv olmak üzere sanayi, inşaat, madencilik, nakliye ve genel imalat gibi kullanım alanlarında müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli madeni yağ ürünlerinin üretimini, satışını ve pazarlamasını da gerçekleştiriyor.

Shell, her yıl Ar-Ge çalışmalarına 1 milyar doların üzerinde yatırım yapıyor. ABD, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Japonya’da madeni yağ konusunda uzmanlaşmış araştırma laboratuvarları bulunuyor. Bu laboratuvarlarda çalışan yaklaşık 200 bilim insanı ve madeni yağ mühendisi, her yıl milyonlarca kilometrelik saha denemeleri gerçekleştiriyor. Bu çalışmaların bir sonucu olarak madeni yağ, baz yağ ve gres alanlarında 150’den fazla patenti bulunuyor. Motor sporlarına yönelik inovasyon çalışmaları ve bu alanda BMW, Hyundai ve Ferrari gibi motor sporları takımlarıyla yürütülen işbirlikleri Shell’in, motor yağlarına yönelik Ar-Ge çalışmalarında anahtar rol oynuyor.

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