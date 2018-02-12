Türkiye’den Milyon Dolarlık Salyangoz İhracatı!

Salyangoz ihracatı geçen sene yüzde 50’ye yakın arttı. Deniz salyangozu ihracatının Türkiye ekonomisine katkısı 12,5 milyon doların üzerinde oldu. Salyangoz Türkiye’de tüketilmese de, Güney Koreliler tarafından afiyetle yendi.

Salyangoz İhracatının İlk Adresi Güney Kore

Biz Türkler salyangoz tüketmesek de Güney Koreliler bu lezzete bayılıyor. Türkiye bu kapsamda hem kara hem de deniz salyangozunu ihraç ederek ekonomiye kazandırıyor.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği tarafından kayıt altına alınan veriler incelendiğinde, Türkiye 2017 yılında 2 bin 49 ton salyangoz ihracatı yaptı. İhracattan elde edilen kazanç 12 milyon 561 bin 483 dolara denk geldi. 2016 yılına ait kayıtlar dikkate alındığında Türkiye salyangoz ihracatını özellikle Uzakdoğu’ya yönelik yaptı. Söz konusu yılda 1.435 tonluk ihracat yapıldı. İhracatın ülkemiz ekonomisine verdiği destek 8 milyon 608 bin 211 dolara karşılık geldi.

Her iki yılda gerçekleşen salyangoz ihracatı karşılaştırıldığında, ihracattaki miktar bazlı artış yüzde 43 olarak hesaplandı. Gelirdeki artış yüzdelik dilimde yüzde 46’lık artışa işaret etti.

Güney Kore Türk Salyangozunun En İyi Alıcısı Oldu

Türk salyangozuna olan ilgi özellikle Güney Kore’de yüksek oldu. İhracatın ilk adresi olan G. Kore’den ihracat karşılığından 7 milyon 625 bin 10 dolarlık gelir elde edildi. Bu tutar Güney Kore’yi ihracatın birincisi yaptı. Geçen yıl yapılan ihracatta listenin ikincisi Japonya olarak belirlendi. Türkiye 2017’de Japonya’ya tam 2 milyon 175 bin 640 dolarlık salyangoz sattı. Çin’e yapılan ihracattansa bir milyon 851 bin 702 dolar kazanıldı. Bu ülkeler yanında ihracat Tayvan ve Yunanistan gibi ülkelere de devam etti.

Doğu Karadeniz Tek Başına Bin 240 Tonluk İhracat Yaptı

Deniz salyangozu ihracatı geçen sene Doğu Karadeniz Bölgesinde yoğunluk kazandı. Bölgenin Uzak Doğu ülkelerine yaptığı ihracat miktarı 1.240 tonu buldu. Bin 240 tonluk ihracatın bölge ve Türkiye ekonomisine getirisi ise toplamda 7 milyon 261 bin 557 dolar olarak kayda geçti. Uzak doğu ülkeleri arasında en fazla ihracat G. Kore’ye yönelik hayata geçti. Ülkeye yapılan ihracattan elde edilen kazanç 5 milyon 653 bin 438 doları buldu. Bölgenin yaptığı ihracatta listenin ikincisi Japonya, üçüncüsü ise Çin olarak listelendi.