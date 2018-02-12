4 Bin 500 Liralık Fiyat Tüketime Engel Olamadı

Türkiye beyaz çay üretimini yüzde 50’den fazla artırdı. Fakat talep üretimin üzerinde oldu. Buda beyaz çay fiyatının 4 bin 500 liraya kadar yükselmesini sağladı.

Sadece 834 Kilogram Üretilebildi

Beyaz çayın faydaları saymakla bitmezken, vatandaşların beyaz iksire olan talebi de arttı. Türkiye üretimi bir önceki yıla göre yüzde 63 oranında yükseltti. Üretilen beyaz çay miktarı toplamda 834 kilo oldu. Buna rağmen üretim tüketimi karşılamaya yetmedi. Beyaz çayın kilo fiyatı 4 bin 500 liradan satışa sunuldu. Yüksek fiyata aldırış etmeyen beyaz çay tutkunları, gramla da olsa bu çaydan mutlaka aldı.

Çaykur Üretimi Artırdı

Beyaz çay üretimi, çay üretiminin yurt genelinde yoğunluk kazandığı Doğu Karadeniz topraklarında gerçekleşti. Bilindiği üzere bölgedeki beyaz çay üretimine bundan yaklaşık beş sene önce geçildi. Üretim Rize’de, Trabzon’da, Artvin’de ve Giresun’da başladı. Beyaz çay üretiminin öncülüğünü ise ÇAYKUR yaptı. Çayın en üst filizlerinin elle toplanarak elde edilen beyaz iksir, bölgede üretim yapan çiftçilerden 500 lira gibi yüksek bir ödeme karşılığında alındı. Üretimin tüketime yetmemesi, üretimin artırılmasına yönelik çalışmaları beraberinde getirdi. Yapılan çalışmalar meyvelerini vermeye şimdiden başladı. Üretimdeki artış yüzde 63’ü gösterdi. Bu seneki hasatta 834 kilo seviyesine çıkıldı.

Çaykur Üreticiye Seslendi: “Üretimi Artıralım”

Konuyla ilgili açıklama yapan ÇAYKUR’un genel müdürü 2016 yılındaki üretimin sadece 510 kilo olduğunun altını çizdi. 2017 yılında yakalanan 834 kiloluk hasadın memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Çay üreticilerine seslenen Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu, “Beyaz çay üretimine önem verelim. Üretici çay bahçelerine girerek miktarı artırsın. Tomurcuk filizleri toplayarak, beyaz çay üretimine destek olsun. Bundan hem kendileri kârlı çıksın hem de beyaz çay ihtiyacımız yurtiçinden karşılansın” dedi.