Sevgililer Günü İçin Dijital Pazarlama Önerileri Paylaşıldı

12 ŞUBAT 2018 – Dünyanın en büyük küçük işletme odaklı teknoloji sağlayıcısı GoDaddy, online alışverişe ve mağazadan alışveriş öncesinde online araştırma yapmaya doğru büyük bir kayma olduğunun farkındalığı ile küçük işletmelerin Sevgililer Günü’nde müşterileriyle daha fazla etkileşim kurmasına yardımcı olacak dört dijital pazarlama önerisi paylaştı.

GoDaddy EMEA Bölge Başkan Yardımcısı Stefano Maruzzi, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Sevgililer Günü dendiğinde insanların aklına genellikle çikolata, çiçek ve kalp şeklinde ürünler geliyor. Bu ürünler Sevgililer Günü’nü en iyi şekilde temsil ediyor olsa da, Sevgililer Günü’nün aynı zamanda hediye alışverişinin gerçekleştiği bir gün olduğunu ve ‘mükemmel hediye’nin kişiden kişiye farklılık gösterdiğini unutmamamız gerekiyor. Bu da Sevgililer Günü’nün küçük işletmelerin ürün ve hizmetlerini dijital platformlarda pazarlaması için avantajlı bir dönem olduğu anlamına geliyor. Bu doğrultuda sevdiklerine hediye alacak olan geleneksel bir kitleyi hedefleyebildikleri gibi, Sevgililer Günü’ne karşı olan kişileri de hedefleyebilirler.”

GoDaddy’nin dört dijital pazarlama önerisi şöyle:

1. E-posta Pazarlama Konusunda Akıllı Davranın

Gönderdiğiniz e-postaların “konu” kısmı müşterilerinizle etkileşim kurmak açısından kritik önem taşıyor. Kime seslendiğinizden emin olun ve kendileriyle neden iletişime geçtiğinizi belirtin. “Romantizm,” “aşk” gibi veya “anti Sevgililer Günü parti fikirleri” ve “anti Sevgililer Günü oyun kartları” gibi anahtar kelimeleri kullandığınızdan emin olun. Ürünlerinizin Sevgililer Günü ile alakası olmadığını düşünüp, müşterilerinize değerli içerik ve teklifler sunma fırsatını kaçırmayın. Ürün veya hizmetinizi özel bir şekilde konumlandırmanın yollarını düşünün; örneğin, müşterilerinizin sevgilisi, ailesi, arkadaşları ve hatta evcil hayvanları için her zaman kullanabilecekleri bir hediye olarak.

2. Son Dakikada Alışveriş Yapanları Hedefleyin

İnsanların çoğu, tatil dönemlerinin bir hafta öncesine kadar planlama yapmaya başlamıyor. Bu nedenle promosyonlarınızı tatil dönemleri yaklaşırken biraz daha artırmaya dikkat edin. Bunlara ek olarak, hediye alacak olan erkekler, kadınlara oranla iki kat daha fazla harcama yapıyor; bunu dikkate alarak Sevgililer Günü pazarlama çalışmalarınız kapsamında onları da hedefleyin. Erkekler aynı zamanda ağırlıklı olarak son dakikada alışveriş yapıyor ve bu da dijital pazarlama faaliyetlerinizde onları hedeflemeniz için daha fazla fırsat sunuyor.

3. Sanal Aşkı Yayarken Sosyal Medya ve İnfluencer’ları Kullanın

Sosyal medya ve influencer’lar, insanların satın alma kararlarını etkiliyor. Araştırmalar, sosyal medya meraklısı kadınların satın alma kararlarının güvendikleri bir blogger’dan etkilendiğini gösteriyor. Online alışveriş yapan insanların yüzde 77’si satın alma kararı vermeden önce online yorumları inceliyor ve yüzde 71’i ise sosyal medya referanslarına göre karar vermeye meyilli. Ürünlerinizin internette daha görünür olmasını sağlamanın yollarından biri, uygun vlogger ve blogger’ların onlara yer vermesini sağlamak olabilir. Hedef kitlenizi tanıyan influencer’lar, ürün ve hizmetlerinizi pazarlamak konusunda size yardımcı olabilir.

4. Mağaza İçi Alışverişler de Dijitalden Etkileniyor

Alışveriş yapan gençlerin yüzde 77’si bir mağazadan alışveriş yapmadan önce online araştırma yapıyor. Alışveriş yapanların yüzde 77’si ise mağazaya oranla, online dükkanlardan daha uygun fiyata alışveriş yapabileceklerini düşünüyor. Bu verileri de göz önünde bulundurarak, bu Sevgililer Günü’nde deneyebileceğiniz diğer dijital pazarlama faaliyetleri şöyle:

Hızlı, ücretsiz kargo sunun

Öne çıkan ürünlerinizin yer aldığı bir hediye sepeti için çekiliş yapın

Hediye çeklerinde kampanya yapın

Ürünlerinizi, özel insanlar için ideal hediyeler olarak konumlandırın

Sosyal medyada daha sık paylaşım yapın ve bu gönderimlerinizi reklam olarak da verin

Instagram ve Pinterest gibi platformda hediye önerileri paylaşın

GoDaddy, bir işletme her ne satarsa satsın, Sevgililer Günü’nde onu almak isteyecek birilerinin olduğuna inanıyor.

Daha fazla teknoloji, iş dünyası ve pazarlama ipuçları için https://tr.godaddy.com/blogadresinde GoDaddy’nin Türkçe blogunu ziyaret edebilirsiniz.