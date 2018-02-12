ISK SODEX Yoğun Katılımı Dikkat Çekti

Türkiye ekonomisinin en hızlı büyüyen sanayilerinden olan iklimlendirme sektörü, başarısını 7-10 Şubat tarihlerinde düzenlenen ISK-SODEX 2018 ile zirveye taşıdı. 4 günün sonunda, 44 ülkeden bin 108 katılımcı ISK-SODEX’in sağladığı yüksek iş hacmi ile yeni işbirlikleri kurma olanağı yakaladı.

ISK-SODEX 2018’e yoğun ilgi gösterildiğini belirten Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel fuara ilişkin şunları ifade etti:

“ISK-SODEX fuarı’nda bu yıl birçok ilki bir arada yaşadık. Yeni yer ve yeni tarih değişikliğine rağmen gerek ziyaretçi sayısı gerekse yarattığı iş hacmi açısından inanılmaz güzel ve verimli bir fuar oldu. Salonlarda gezerken tüm bu memnuniyeti, katılımcılarımızın yanı sıra ziyaretçilerimizin yüzlerinde de görnek bizim için en büyük mutluluk. Bu gülümseme, ortaya koyduğumuz güzel işin ödülü. Bu başarıyı, katılımcılar, ziyaretçiler, basın mensupları, dernekler, sponsorlar, eş organizatörlerimiz ve Hannover Messe Sodeks Fuarcılık olarak hep beraber gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

ISK-SODEX, Tarihinin Uluslararası Ziyaretçi Rekorunu Kırdı!

13. Uuslararası ISK-SODEX 2018 Fuarı, uluslararası ziyaretçi açısından şu ana kadarki en verimli yıl oldu. 44 ülkeden 424 uluslararası katılımcının yer aldığı fuarı, 93 ülkeden 84 bin 936 sektör profesyoneli ziyaret etti. Geçtiğimiz yıllarla karşılaştırıldığında uluslararası ziyaretçide yüzde 14 artış sağlandığı görüldü. Bunun yanı sıra, Ekonomi Bakanlığı ile işbirliği içinde 500’den fazla uluslararası satın almacı ağırlandı. Satın almacılar ikili iş görüşmeleri kapsamında yeni iş bağlantıları sağladı. Katılımcılar ise başta İran, Irak, Katar, Kuzey ve Batı Afrika, Rusya, Polonya, Almanya ve Avustralya olmak üzere birçok bölgeden önemli iş anlaşmalarına imza attıklarını dile getirdi.

ISK-SODEX yeni tarihi, yeni yeri ve Forum Alanı, Ustalar Ligi gibi yeni destekleyici programları ile katılımcıları ve ziyaretçilerine yepyeni bir deneyim yaşattı. Tüm bu yenilikçi katma değerler fuarı HVAC endüstrisi için vazgeçilmez kıldı. Bütün bu nedenlerle, ISK-SODEX 2018 dünyada alanında 3. büyük ticaret fuarı olma gücünü bir kez daha ortaya koymuş oldu. Sadece rakamsal sonuçlar değil, katılımcı ve ziyaretçilerin memnuniyeti de ISK-SODEX’in HVAC ailesi içindeki olmaz olmaz yerini doğruladı.

Başarıyla sonuçlanan 4 günün ardından, birçok katılımcı 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 14. ISK-SODEX fuarı için şimdiden yerini ayırttı.