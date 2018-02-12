O Şehirde Motor Sayısı Otomobil Sayısını İkiye Katladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in elde ettiği veriler kapsamında, 2017 senesi Aralık ayı itibarıyla Türkiye'de 12 milyon 35 bin adet 978 otomobil, 478 bin 618 adet minibüs, 221 bin 885 adet otobüs, 3 milyon 672 bin 625 adet kamyonet, 838 bin 717 adet kamyon, 3 milyon 102 bin 800 adet motosiklet, 60 bin 99 adet özel amaçlı araç ve 1 milyon 838 bin 222 traktör olmak üzere toplam 22 milyon 248 bin 944 adet motorlu kara taşıtı bulunuyor.

Şehir bazında incelendiğinde, İstanbul 291 bin 791 adetle en çok motosikletin bulunduğu şehir olarak belirlendi. İstanbul'u 269 bin 888 motosikletle Antalya, 246 bin 89 motosikletle İzmir, 174 bin 183 motosikletle Manisa ve 151 bin 272 motosikletle Muğla takip etti. En az motosiklet bulunan şehir ise Hakkari olarak belirlendi. Toplam 272 adet motosikletin bulunduğu Hakkari'den sonra, 430 motosikletle Ardahan, 481 motosikletle Bitlis, 519 motosikletle Tunceli en az motosikletin bulunduğu şehirler arasında.

Kilis’te Her 6 Kişiye Bir Motosiklet Düşüyor

Kilis, 2017 senesinde 136 bin 319 kişilik nüfusa sahipken, 22 bin 11 motosiklet ve 10 bin 702 adet otomobil kayıtlı görünüyor. Şehirde motosiklet sayısı, otomobil sayısının iki katı seviyesinde. Kişi başına düşen motosiklet sayısı en çok olan şehir Kilis'te, her 6.2 kişiye bir motosiklet düşüyor.

2017 senesinde kişi başına motosikletin en çok olduğu düştüğü ikinci şehir, Muğla olarak belirlendi. 938 bin 751 kişinin yaşadığı Muğla'da 151 bin 272 adet motosiklet kayıtlıyken, her 7.2 kişiye bir motosiklet düşüyor. Şehirlerde motosiklet sayısı nüfusa göre hesaplandığında Burdur'da 8, Manisa'da 8.1, Antalya ve Aydın'da 8.8, Çanakkale'de 9.3, Karaman'da 9.8, Hatay'da her 10.5 kişiden birine motosiklet düşüyor.