Studio Vertebra'dan Sıradışı Tasarımlar

Studio Vertebra tarafından Dap Yapı’nın girişimiyle İstanbul Üsküdar’da hayata geçen Validebağ Konakları projesi için tasarlanan “Validebağ Konakları Satış Ofisi”, tasarımıyla ziyaretçilere yalnızca evi değil, içinde yaşayacakları semti de deneyimleme şansı tanırken, dikkat çekici dikey formuyla kendi varlığını güçlü bir biçimde hissettiriyor.

Kuruluşundan bu yana mimari, iç mimari ve restorasyon alanlarında ulusal ve uluslararası ölçekte ‘çok disiplinli’ çalışmalar yürüten, Baş Mimar Gencer Yalçın, Y. Mimar Dilşad Öktem Aslaner, Y. Mimar Bahar Yücel ve İç Mimar Efe Kağan Hızar’ın ortaklığındaki İstanbul merkezli tasarım ofisi Studio Vertebra’nın, Dap Yapı’nın Üsküdar’daki Validebağ Konakları projesi için tasarladığı 730 m² inşaat alanına sahip Validebağ Konakları Satış Ofisi, ev sahibi olmayı düşünenlere sadece evi değil içerisinde yaşayacakları semti de deneyimleme fırsatı sunan tasarımı ve dikey formuyla satış ofisi yapıları arasında fark yaratıyor.

Studio Vertebra, satış ofislerinin doğaları gereği geçici yapılar olarak kısa süreli bir ömürleri olması nedeniyle, Validebağ Konakları Satış Ofisi’nin tasarımının mümkün olduğunca dikkat çekici olmasını amaçlamış. Dikey düşünülmüş formuyla kendi varlığını güçlü bir şekilde hissettiren, “ben buradayım” hissi veren bir tasarım kurgulamış. Böylece, yapının kısa süreli varlığı boyunca bölge çevresini etkilemesi hedeflenmiş.

Validebağ Konakları Satış Ofisi, iç mekânda kullanıcının inşaat sahasını ve proje çevresini algılamasına yardımcı olurken, ev sahibi olacakların mahalleyi ve lokasyonu gözlemlemesine de olanak sağlıyor. Böylelikle kullanıcı sadece evi değil içerisinde yaşayacağı semti de tecrübe etmiş oluyor. Validebağ Konakları Satış Ofisi’nde oluşturulan teras alanı ise projeyle ilgilenenlere Validebağ Korusu ve Tarihi Adile Sultan Sarayı’nın seyir keyfini yaşatıyor