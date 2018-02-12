Hükümlüler Topluma Kazandırılıyor! Üretilen Ürünler İhraç Ediliyor

Cezaevi yönetimi ile çarşaf ve nevresim üreten özel bir tekstil şirketiyle imzalanan protokol anlaşması sonrasında infaz kurumunda 21 makine kapasiteli atölye açıldı. Eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayan 57 mahkum, belirli bir ücretle sigortalı olarak işe başlatıldı. 3 aydan beri tam kapasite hizmet veren atölyede aylık ortalama 70 bin çarşaf ve nevresim üretimi gerçekleştiriliyor. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü ve tutukluların meslek edinmeleri için başlatılan projenin başarıyla yürütülmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Projenin öncelikli hedefinin bir mesleğe sahip olmayan hükümlülere meslek edindirmek ve gelişmelerini sağlamak olduğunu ifade eden Uğurlu, kurumun cezaevinden daha çok bir atölye olduğunu belirterek, fabrika ve eğitim kurumu gibi çalıştıklarını aktardı. Cezaevine gelen hükümlülerin rehabilite edilmesinin ardından meslek sahibi usta olarak topluma geri kazandırıldığına dikkat çeken Uğurlu, tekstil atölyelerini daha da geliştirerek sigortalı çalışan hükümlü sayısını artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kapasitenin Arttırılması Hedefleniyor

Projeden kurumun kapalı ve açık bölümünde bulunan hükümlülerin faydalanması için titiz çalıştıklarını ifade eden Cezaevi Müdürü Erkan Keskin, mahkumların geçmiş zamanlarda bu işi yapmamış olduklarını belirterek, bu neden ilk önce eğitim verildiğini aktardı. Şimdiye kadar bu bölümde 57 hükümlünün istihdam edildiğine işaret eden Keskin, şirketlerden gelen kumaşların dikiminin yapılarak paketlendiğini anlattı.

Cezaevinde üretilen ürünlerin kalitesinden ve hükümlülerin gösterdiği performanstan memnun olduklarını belirten Üstündağ, lastikli çarşaf ve nevresim ürettiklerini ifade etti. Atölyeleri daha da büyütmeyi hedeflediklerini dile getiren Merkezi Denizli'de bulunan tekstil fabrikasının sahibi Uğur Üstündağ, 57 çalışan ve 21 makine ile aylık bazda 70 bin adet ürün üretilmesinin oldukça başarılı bir durum olduğunu vurguladı. Personel sayısının 80’e, makine sayısının ise 30’a çıkarılmasını planladıklarını aktaran Üstündağ, üretilen ürünlerin yurt içi piyasanın yanı sıra Polonya, İtalya ve Romanya gibi ülkelere gönderildiğini ifade etti.