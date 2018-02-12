Reeder'den Sevgililer Gününe Özel İndirim

Teknoloji firması reeder, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel olarak hazırladığı kampanya ile 200 TL indirim imkanı sunuyor. 7-14 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada dual kameralı, performans canavarı reeder P12S, 200 TL indirimle sevenlerle buluşuyor.

Türkiye’nin teknoloji markası reeder, Sevgililer Günü’ne özel kampanyası ile bu özel günü taçlandırıyor. Sevgililer Günü’ne özel bu kampanya ile sevgililer reeder P12S telefona 200 TL indirimle sahip oluyor. Yeni kampanyada dual kameralı performans canavarı reeder P12S, 1799 TL yerine 1599 TL fiyatı etiketi ile sevenleri buluşturuyor.

Performans Canavarı: P12S

reeder P12S, sahip olduğu donanım özellikleriyle performans konusunda iddialı bir akıllı telefon. 6 GB RAM’i bulunan telefon, aynı anda birçok uygulamayı rahatlıkla çalıştırabiliyor. 64 GB dahili depolama kapasitesi bulunan cep telefonuna binlerce fotoğraf ve yüzlerce saat video kayıt edilebiliyor. Ayrıca depolama kapasitesini artırmak isteyen kullanıcılar için microSD bellek kartı yuvası da sunuluyor. Bu sayede 64 GB yeterli olmayanlar telefonun depolama kapasitesini artırabiliyor. MediaTek MT6557 çipset ve Mali T880 grafik işlemcisi ile en zorlu oyun ve uygulamaları bile zorlanmadan çalıştırabilen reeder P12S, en zor durumlarda bile kullanıcısını yarı yolda bırakmıyor.

İş için ayrı kişisel kullanım için ayrı telefon taşıyanlar için çift SIM desteği de sunan reeder P12S, tek telefonla iki hattın kullanılmasını sağlıyor. Bu da kullanıcıların aynı anda iki telefon taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Bokeh Etkili Dual Kamera

Telefonun arka yüzünde bulunan 16 Megapiksel çözünürlüklü, ¼ inç boyutunda f2.0 diyaframlı ana kamera bokeh etkisi ile muhteşem portre fotoğrafları çekilmesini sağlıyor. Ana kamerası Full HD video kayıt özelliği de sunan P12S, sadece fotoğraf değil video alanında iddiasını sürdürüyor. En güzel anları kayıt altına alan bu kameraya ek olarak ön yüzde bulunan 5 Megapiksel çözünürlüklü ön kamera da selfie tutkunlarının beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

Parmak İzi Güvenliği

Üst düzey güvenlik uygulamaları bulunan P12S aynı zamanda parmak izi okuyucusuna sahip. Bu sayede kullanıcılar kişisel verilerini parmak izleri ile koruyabiliyor. Parmak izi okuma hızı 0.19 saniye gibi muhteşem bir değere sahip olan telefon, kullanıcılarına vakit kaybettirmiyor.