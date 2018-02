14. Kadir Has Ödülleri Verilecek

Bu yıl 14’üncüsü verilecek olan Kadir Has Ödülleri için başvuru süreci başladı. 1 Mart 2018 Perşembe gününe kadar sürecek olan başvuru ve aday gösterme süreci sonunda ödüller, “Osmanlı’yı Anlamak / Araştırmak: Sosyal ve Ekonomik Tarih Çalışmaları” alanında “Üstün Başarı Ödülü” ve “Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü” kategorilerinde verilecek.

Aday gösterme ve başvuru süreci 1 Mart Perşembe gününe kadar devam edecek olan 14’üncü Kadir Has Ödülleri’nde bu yıl Üstün Başarı Ödülü’ne beratın yanında 50 bin TL’lik para ödülü, Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü’ne ise yine beratın yanında 25 bin TL’lik para ödülü takdim edilecek.

Değerlendirme Kurulu’nda Kimler Var?

14’üncü Kadir Has Ödülleri Değerlendirme Kurulu’nda bu yıl, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Princeton University Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Hanioğlu, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Erdem, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Heath W. Lowry, Tarih Vakfı Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi E. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Toprak ile Bilgi Üniversitesi E. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Tunçay yer alıyor.

14’üncü Kadir Has Ödülleri’nin başvuru formu ve şartnamesi Kadir Has ÜniversitesiGenel Sekreterliği’nden veya www.khas.edu.tr adresinden temin edilebilir.