TKDK 2020’ye Kadar 5 Milyar Lira Hibe Kullandıracağını Açıkladı!

2020 senesine kadar 5 milyar liralık hibe kullandıracaklarını açıklayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Hakan Kalender, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun kadın ve gençlere yönelik pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirtti. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Kalender, kurumun 2007 senesinden günümüze Avrupa Birliği (AB) desteğiyle kırsal bölgelerde yatırımcılara kalkınma hibesi verdiklerini anımsattı.

Türkiye genelinde 42 şehirde kuruma bağlı koordinatörlüğün faaliyet gösterdiğini dile getiren Kalender, et- süt işletmelerine, yumurta ve tavukçuluk sektörüne kadar çoğu farklı alana farklı tutarlarda hibe verdiklerini anlattı. Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD)’ın birinci döneminde 11 bin projeyle 7 milyar lira tutarında yatırım yaptığını ve 60 bin kişilik istihdam sağlandığını vurgulayan Kalender, hibe ve destekler aracılığıyla kırsal bölgedeki ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Kalender, yatırım yapmak isteyen girişimcilere tüm imkanları sağladıklarını belirtti.

Bayanlara Ve Gençlere Hibelerde Öne Çıkma Fırsatı

IPARD'ın ikinci döneminin başladığını aktaran Kalender, TKDK’nın kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık yaptığına işaret etti. Kadın yatırımcının başvurması halindenihai sıralama kriterlerinde ek puan verdiklerini ve bu sayede kadınların ön sıraya çıkmasını sağladıklarını anlatan Kalender, gençlere ise 40 yaşın altında başvuru sahibinin aldığı hibeye yüzde 5 hibe sağladıklarına, bu şekilde hibeden daha çok yararlanmasının sağlandığına dikkat çekti.

Şimdiye kadar IPARD 1'de 11 bin başvurunun yarısının gençlerden ve kadınlardan oluştuğunu bildiren Kalender, bunun büyük bir başarı olduğunu belirterek, kurum için de bir artı olduğunu söyledi. IPARD 2 kapsamında 2020 senesine kadar 5 milyar lira hibe kullandırılacağının bilgisini veren Kalender, bunun için 2 farklı çağrı yaptıklarını, çağrıların ardından bin 600 projeye 800 milyon civarında hibe vereceklerini dile getirdi. İkinci çağrıda ise 300'ü aşkın projeye hibe vereceklerini ifade eden Kalender, ilk çağrının ödemelerinin bu sene içinde yapılacağını söyledi.