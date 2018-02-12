Kocaeli’li Firma 8 Ülkeye Kalpli Pasta İhraç Etti
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Kocaeli’li Firma 8 Ülkeye Kalpli Pasta İhraç Etti


Kocaeli’li Firma 8 Ülkeye Kalpli Pasta İhraç Etti
Kocaeli’li Firma 8 Ülkeye Kalpli Pasta İhraç Etti Dilara Bozdoğan - Tarih: 12-02-2018 Saat: 15:12
Anasayfa İthalat&İhracat Kocaeli’li Firma 8 Ülkeye Kalpli Pasta İhraç Etti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gıda sektöründe hizmet veren BEŞÜZZİ Gıda, Sevgililer Günü nedeniyle 8 ülkeye 1 milyon 100 bin tane kalp şeklinde dondurulmuş pasta ihraç etti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hizmet veren donuk pasta üreticisi BEŞÜZZİ Gıda, Almanya, Fransa ve İtalya'nın da içinde olduğu 8 ülkeye 1 milyon 100 bin tane kalp şeklinde pasta ihracatı gerçekleştirdi. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda BEŞÜZZİ Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Vuraloğlu, dondurulmuş pasta üretimi yapan işletmenin 2011 senesinde Kartepe'de kurulduğunu anımsattı. Vuraloğlu, şu anda 2 farklı fabrikada hizmet vermeyi sürdürdüklerini belirterek, yurt içinde 81 şehre, yurt dışında ise 20'ye yakın ülkeye dondurulmuş pasta ürettiklerini bildirdi.

Siparişlerin Tamamı Teslim Edildi

Geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını belirten Vuraloğlu, 60'a yakın pasta çeşidinin olduğuna işaret etti. 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Ocak ayının ilk haftasından beri yoğun bir tempoda çalıştıklarını dile getiren Vuraloğlu, normalde iki vardiya çalıştıklarını fakat siparişlerin çoğalması sebebiyle üç vardiya çalışmaya başladıklarını anlattı. Sevgililer Günü'nde çiftlerin uygun fiyata mutlu olabilmesi için Ocak ayının ilk haftasından itibaren 100'e yakın personelle üretime başladıklarına dikkat çeken Vuraloğlu, Sevgililer Günü için 5'i Avrupa’dan, 3'ü ise Ortadoğu’dan olmak üzere toplam 8 ülkeden 1 milyon 100 bin tane porsiyon kalp şeklinde pasta siparişi adlılarını belirtti. Vuraloğlu, siparişlerin tümünün tamamlandığını ve gönderildiğini bildirdi.

Sevgililer Günü için Avrupa'dan Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda ve İngiltere, Ortadoğu'dan ise Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'ten alınan siparişlerin sevkiyatlarını tamamladıklarını ifade eden Vuraloğlu, en çok ihracat yapılan ülkenin siparişlerin yüzde 45'ini oluşturan Almanya olduğuna işaret etti.

Yurt içi piyasadan ise 400 bin porsiyon sipariş aldıklarını bildiren Vuraloğlu, özellikle Marmara ve Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinden çok fazla sipariş alındığını anlattı. Vuraloğlu, siparişlerin yüzde 80'lik bölümünün frambuazlı ve kırmızı renkli pastalardan oluştuğuna değindi.

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