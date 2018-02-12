Kısıntı Kararının Etkileri! OPEC’in Petrol Üretimi 8 Bin Varil Geriledi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)’in elde ettiği "Ocak Ayı Petrol Piyasası Raporu" verileri kapsamında, Ocak ayında küresel petrol arzı bir önceki aya kıyasla günlük bazda 350 bin varil artarak 97 milyon 670 bin varile yükseldi. Ocak ayında OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 360 bin varil artarak 65 milyon 360 bin varile yükseldi.

Aynı dönemde OPEC'in ham petrol üretimi ise günlük bazda 8 bin varil gerileyerek 32 milyon 300 bin varile düştü. Ocak ayında OPEC'in üretim kısıntısı kararı almasıyla küresel petrol üretimi içindeki payı da yüzde 33.1 oranına düştü. Geçen ay OPEC üyesi ülkeler arasında en çok ham petrol üretimi gerçekleştiren ülke Irak olurken, Suudi Arabistan ve Libya'da artarken Venezuela, Angola, Cezayir ve Nijerya'nın üretimi geriledi.

Ekonomik ve siyasi anlamda zor bir süreçten geçen Venezuela'da günlük üretim, Ocak ayında bir önceki aya kıyasla 47 bin 300 varil azalarak günlük bin 600 varil seviyesine indi. Günlük üretim Angola'da 10 bin 900 varil, Cezayir de ise günlük 8 bin 500 varili aşkın miktarda azaldı.

Petrol Arzının 1 Milyon 400 Bin Varil Artacağı Öngörülüyor

OPEC'in tahminleri doğrultusunda, bu sene küresel petrol talebi geçen seneye kıyasla 1 milyon 590 bin varil artarak günlük 98 milyon 600 bin varile çıkacak. Bu sene OPEC'in ham petrol talebi geçen seneye kıyasla 200 bin varil artarak 32 milyon 900 bin varile yükselecek. OPEC haricindeki ülkelerin petrol arzı ise 2018 senesinde geçen seneye kıyasla günlük bazda 1 milyon 400 bin varil artarak 59 milyon 260 bin varile yükselecek. Buna ek olarak, dünya genelinde Ocak ayında işletmeye dahil edilen petrol sondaj kulesi sayısı 2 bin 257 olarak belirlendi. Bu sondaj kulelerinin 554 tanesi OPEC üyesi ülkelerde kuruldu.