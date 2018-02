Uşak Belediyesinden Güvercin Derneğine Destek

Türkiye genelinde pek çok ilde ve yurt dışında düzenlenen 'ortak kümes' olarak adlandırılan yarışmalarda Uşak'ı temsil ederek çeşitli başarıları kente kazandıran Uşak Posta Güvercini Sevenler Derneği kahvaltıda buluştu. Düzenlenen kahvaltı programının davetlisi olan Belediye Başkanı Nurullah Cahan da önceki programlarda olduğu gibi dernek üyelerini kırmadı. Katılımı ve sağladığı destekler nedeniyle Başkan Nurullah Cahan'a teşekkürlerini ileten Dernek Başkanı Ali Sanal, "Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizlerin her zaman yanında oldu ve taleplerimize kulak verdi, kupa törenlerimizde bizlerle birlikteydi. Bizler de bu destekleri karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız. Uşak'ın hayvan sevgisinin tanıtımına aynı hızla devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.



Dernek üyeleri ile ortaya çıkan birlik ve beraberliğin Uşak adına oldukça güzel bir tablo oluşturduğunu aktaran Başkan Cahan, "Sizler de şehrimizi temsil ediyorsunuz. Uşak adına yarışmalarda yer alıyorsunuz ve kupalarla dönüyorsunuz. Bölgedeki çeşitli illerden katılım sağlanan son kupa töreniniz de oldukça güzeldi. Misafirlerimiz de bu vesile ile şehrimizi görüyor, değerlerimizi tanıyor ve içimizdeki hayvan ve doğa sevgisine tanıklık ediyorlar. Belediye olarak her zaman yanınızdayız. Bize düşen ne varsa her daim birlikte yapmaya hazırız." açıklamalarında bulundu. Kahvaltı sırasında söz alan bazı dernek üyeleri, Uşak Belediyesi ile Uşak Posta Güvercini Sevenler Derneği arasındaki başarılı iş birliğinin Türkiye genelinde takip edildiğini ve diğer illerde de örnek alındığını aktardı.

“Allah Onları Daima Korusun”

Kahvaltı sırasında Türkiye’nin önemli gündem maddelerinden Zeytin Dalı Harekâtı’na da değinen Dernek Başkanı Sanal,Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütü militanlarına karşı giriştiği önemli mücadelede başarı dileklerini ileterek "Ayaklarına taş değmesin. İyi sonuçlarla gelsinler ve Allah onları daima korusun." diye konuştu.



Türkiye'nin içinden geçtiği sürece işaret eden Başkan Nurullah Cahan ise, "Askerimiz şu an devletimizin ve milletimizin bekası için, mazlumların ümidi olarak Afrin'de. Biz Türk milleti olarak her daim vatan, millet, bayrak söz konusuysa canımızı vermekten hiç çekinmedik." dedi. Bir askerin tankın üzerinde kendisine sorulan ne söyleyeceksiniz sorusuna, 'beni beklemesinler' ve hedef neresi sorusunaysa 'kızıl elma' yanıtını verdiğini hatırlatan Başkan Cahan, Türk milletinin kadın erkek, tamamının bu duygularla hareket ettiğini ifade etti