Türk İş Dünyası İle Gambiya Cumhurbaşkanı Bir Araya Geldi

DEİK Afrika İş Konseyleri üst düzey temaslarını sürdürüyor. Türkiye ile Gambiya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yapılan Türkiye-Gambiya Yuvarlak Masa Toplantısı, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, T.C. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, DEİK Başkanı Nail Olpak, Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Gambiyalılar Bakanı Ousainou Darboe, Gambiya Ticaret, Bölgesel Entegrasyon ve İstihdam Bakanı Dr. Isatou Touray’ın katılımları ile DEİK/Türkiye-Gambiya İş Konseyi Başkanı Şaban Dinç’in katılımları ile DEİK ev sahipliğinde 12 Şubat 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow açılış konuşmasında, Türkiye’de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak bu muhteşem ülkede bulunmak bizim için büyük bir onur. Bu davet Türkiye’nin Gambiya’ya olan güveninin bir göstergesidir. Türkiye kurulduğu günden bugüne her zaman güçlü bir ülke olmasının yanı sıra kendine has özel bir kültüre sahip ve en önemlisi de bilginin doğduğu bir ülke. Bu açıdan değerlendirdiğimizde Türkiye’nin pek çok artı özelliğiyle Gambiya’ya destek olması bizim için büyük bir önem taşıyor. Gambiya 22 yıllık demokrasiye geçiş dönemi yaşadı ve bu dönemde Türkiye gibi büyük bir ülkenin desteğine de ihtiyaç duydu. Bu değişimle birlikte Türkiye ile Gambiya arasında da yeni bir başlangıca imza atmak istiyoruz. Gambiya demokrasiyle yönetilen bir ülke olması, coğrafi konumu ve kolay işleyen sistemiyle Türkiye’ye güvenli bir yatırım ortamı sunuyor. Özellikle havacılık, enerji, turizm, tarım, sağlık sektörleri ülkemize yatırım yapılması için büyük fırsatlar barındırıyor. Önümüzdeki dönemde yapılacak altyapı çalışmalarını da göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye’nin bu alanlarda yatırım ve çalışmaları olacak ülkeler arasında olduğunu görüyoruz. Bu vesileyle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de daha ileriye taşımak istiyoruz” dedi. Barrow, Türkiye ile Gambiya arasındaki ilişkilerin daha da ileri düzeye taşınmasını istediklerini belirterek, Gambiya’ya yatırım yapmak için doğru zamanın olduğunu ifade etti. Barrow, Gambiya’nın diğer Afrika ülkelerine kolay erişimi olan bir ülke olduğunu söyledi.

İki Ülke Arasında Serbest Ticaret Anlaşması 22-23 Şubat’ta Görüşülecek

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, “Dost ve kardeş ülke Gambiya’nın Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile bir araya gelmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi. İki ülke arasında gerçekleştirilen temaslar ile iş birliğinin artacağına inandığını vurgulayan Metin, Türkiye-Gambiya arasındaki ticaret hacmini geliştirmek için fırsatların mevcut olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin potansiyelini yansıtmadığını ifade eden Metin, ticaret hacminin gelişmesi ve Gambiya lehine dengeli olarak artması için çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti. Türkiye’nin Gambiya’ya yapılacak yatırımlar konusunda desteğinin olduğunu ifade eden Metin, Türk müteahhitlik sektörünün dünya genelinde 350 milyar ABD Dolarlık iş hacminin olduğunu ve Türk müteahhitlerinin Gambiya’ya imar ve alt yapı alanında destek olabileceğini söyledi.

Gambiya ile ticaretin gelişmesi için hukuki alt yapının sağlandığını vurgulayan Metin, Türkiye ile Gambiya arasında ‘Yatırımların Karşılıklı Korunması Anlaşması’ ve ‘Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın yürürlüğe girdiği bilgisini aktardı. Metin, Türkiye-Gambiya arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın da 22-23 Şubat’ta düzenlenecek Türkiye-ECOWAS Ekonomi ve İş Forumunda Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı kapsamında görüşüleceğini ifade etti. Türkiye’nin her konuda Gambiya ile iş birliğine hazır olduğunu belirten Metin; tarım, turizm, enerji, eğitim, sağlık ve diğer sektörler de iş birliği fırsatlarının olduğunu söyledi.

Enerji ve Altyapı Yatırımlarında Türkiye’nin Tecrübesinden Yararlanacaklar

DEİK Başkanı Nail Olpak ise, “Gambiya’nın bilinen bir atasözü diyor ki, ‘Dev bombaks ağaçları, minik tohumlardan çıkar.’ Bizim attığımız her minik tohum da, eminim ki dev ağaçlara dönüşecek. Gerçekleştireceğimiz yatırım ve ticaret adımları büyük eserlere, dev projelere evrilecek ve kazan-kazan yaklaşımımız ile ortak refahın artmasına vesile olacaktır” dedi. Afrika’daki Büyükelçilik sayısının 42’ye ulaştığı bilgisini veren Olpak, DEİK’in faaliyetlerini Türkiye hükümetinin öncelikleriyle uyumlu bir şekilde sürdürdüğünü ve Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu çalışmalar doğrultusunda, bizim Afrika’daki İş Konseylerimizin sayısı da 42’ye ulaştı. Bu gidişle, İş Konseyi sayımız daha da artacak. Türkiye-Gambiya İş Konseyimiz de bunlardan birisi” ifadesini kullandı.

Atılan tohumların dev ağaçlara dönüşmeye devam ettiğini söyleyen Olpak, “Bir yanda, Türk müteahhitlerimiz yapılacak her türlü altyapı yatırımında girişimlerde bulunurken diğer yandan, Türk enerji sektörünün aktörleri elektrik üretim ve dağıtımında gerekli desteği sağlayacak. 136'sı ülke bazlı, 7'si sektörel ve özel amaçlı olmak üzere toplam 143 İş Konseyimiz ile birlikte DEİK ailesi olarak biz de, yeni tohumlar atarak dev ağaçlara dönüşme yolunda, ülkemizin ve sizlerin kazanması için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Türkiye-ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu, 22-23 Şubat’ta İstanbul’da Batı Afrikalı 15 Bakanı Ağırlayacak

Gambiya’nın da üyeleri arasında bulunduğu Türkiye-ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu’na yoğun bir katılım beklediklerini ifade eden DEİK Başkanı Nail Olpak, “10 gün sonra gerçekleştireceğimiz Forum vesilesiyle iş dünyası olarak, tüm Batı Afrika’yı kucaklayacağımız günü bekliyor ve hazırlıklarımızı son hızla sürdürüyoruz” dedi.

DEİK/Türkiye-Gambiya İş Konseyi Başkanı Şaban Dinç ise, “İş Konseyi olarak, kısa vadede iki ülke arasındaki mevcut 40 milyon ABD Doları düzeyindeki ticaret hacminin 100 milyon ABD Doları seviyesinin üzerine çıkarılması öncellikli hedeflerimizdendir” dedi. DEİK/Türkiye-Gambiya İş Konseyi’nin Gambiya’daki yatırım projelerine Türk Eximbank kredi desteğinin sağlanması hususunda girişimlerini sürdürmekte olduğunu belirten Dinç, “Türk Havayolları’nın Banjul’a doğrudan uçuşlarının başlatılması da öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı Barrow’un ziyareti ile hızlanan Türkiye-Gambiya ilişkilerimiz daha da ileri bir seviyeye çıkmış bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye-Gambiya Ticaret Rakamları (2017)

Toplam dış ticaret hacmi: 38 milyon ABD Doları

Türkiye’den Gambiya’ya yapılan ihracat: 38 milyon ABD Doları

Başlıca ihracat kalemleri: Buğday unu, demir ve alaşımsız çelikten çubuklar, makarna, azot, fosfos, potasyum ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler, ekmek, pasta, kek, petrol yapları, su.

Türkiye’nin Gambiya’dan yaptığı ithalat: 3 bin ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri: Berilyum, krom, elektrik transformatörleri, sentetik polimerler, odun kömürü, demir veya çelik vidalar.

Dış ticaret dengesi: 38 milyon ABD Doları