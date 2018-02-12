Paşabahçe Mağazaları Yeni Mağazasıyla Hilltown'da

12.02.2018 – Cam ev eşyası ve ev dekorasyonuna yönelik perakende mağazacılıkta özgün yapısıyla Türkiye’de lider olan Paşabahçe Mağazaları, Küçükyalı Hilltown AVM’de açtığı yeni mağazasıyla yaşam alanlarını güzelleştirmeye devam ediyor. Hilltown AVM’deki 385 metrekarelik yeni mağaza, yeni sezon ürünleri ve “Yaşam” ve “Butik” konseptlerindeki yaklaşık 3 bin 500 ürün seçeneği ile keyifli alışverişin vazgeçilmez adreslerinden olacak.

Hilltown AVM mağazasında Paşabahçe Mağazaları’nın el imalatı yüzlerce ürününün yanı sıra mumluklardan çerçevelere, mutfak aksesuarlarından dekoratif ürünlere kadar binlerce ürün müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Tarihi ve kültürel mirasımızı yaşam alanlarımıza taşıyan Paşabahçe Mağazaları’nın, Tarih-Kültür-Cam Koleksiyonları’nın 13’cüsü olan ‘Camda Dünya Mirası’ koleksiyonuna ait sınırlı sayıda üretilen ürünlerinin de satışa sunulduğu Hilltown AVM mağazasında, sudan ilham alınarak tasarlanan yeni Omnia Su Koleksiyonu da ziyaretçilerle buluşuyor.

Paşabahçe Mağazaları’nın Hilltown mağazasında ayrıca Selçuk Demirel, Aydın Boysan, Alev Ebuzziya, Behiç Ak, Bedri Rahmi Eyüpoğlu gibi ünlü sanatçıların fikir ve çizgilerini taşıyan ‘İmza’ ve ‘Yansımalar’ koleksiyonlarına ait seçili parçalar da satışa sunuluyor