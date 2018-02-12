Bankada Parası Olanlar Dikkat! Zaman Aşımına Uğrayabilir

TMSF, "Zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar" ve "Müflis TYT Bank AŞ zaman aşımına uğrayan hesaplar" hakkında bir duyuru yayımladı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından bankalar gözetiminde katılım fonu, emanet, mevduat ve alacaklardan hak sahip olanlarla alakalı zaman aşımıyla ilgili uyarı yapıldı. Bankalar gözetimindeki katılım fonu, emanet, mevduat ve alacaklardan hak sahibinin en son talebinin, işleminin, herhangi bir yazılım talimatının tarihinden başlayıp, on sene içerisinde aranmayanların zaman aşımı kapsamına gireceği bildirildi.

Bankalara Ait Sitelerde Yayınlanacak

Söz konusu maddenin faaliyete geçmesine yönelik yayımlanan yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince zaman aşımına giren bahsi geçen listenin şubat ayının başı itibariyle bankaların kendilerine ait internet sitelerinde ve konsolide edilmiş bir şekilde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile kuruluş birliklerine ait internet sitelerinde mayıs ayının sonuna kadar yayınlanacağı belirtildi.

Zaman Aşımı Sorgusu Bölümünden Sorgulanabilecek

Bu çerçevede 2007 senesi itibariyle herhangi bir hareket görmeyen hesaplara ait olan listelerin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na ait internet sitesinin ana sayfasında yer alan "Zaman Aşımı Sorgusu" bölümünden, Kuruluş Birlikleri ile bankaların internet siteleri üstünden mayıs ayının sonuna kadar sorgusunun gerçekleştirilebileceği ifade edildi.

Son Tarih Olarak Haziran'ın 15'i Gösterildi

Liste çerçevesinde adı geçen hak sahiplerinin hesaplarıyla alakalı işlem gerçekleştirmek adına haziran ayının 15'ine kadar ilgili banka şubelerine ya da genel müdürlüklere başvuru yapmaları gerektiği belirtilirken, söz konusu tarihe kadar işlem gerçekleştirilmeyen hesapların zaman aşımına girmesi dolayısıyla fona gelir olarak kaydedileceği dile getirildi.