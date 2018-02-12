Light Building Fuarına Lamp 83 Katılım Gösterecek
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Light Building Fuarına Lamp 83 Katılım Gösterecek


Light Building Fuarına Lamp 83 Katılım Gösterecek
Light Building Fuarına Lamp 83 Katılım Gösterecek Elif İşçi - Tarih: 12-02-2018 Saat: 16:38
Anasayfa Şirketler Light Building Fuarına Lamp 83 Katılım Gösterecek

Lamp 83 aldığı bir karar sonrasında Frankfurt'ta gerçekleştirilmesi beklenen Light Building fuarı için katılım göstereceğini ifade etti.

Dünyanın en önemli aydınlatma ve bina teknolojileri fuarı olan Light + Building, yaklaşık 240.000 mbir alan üzerinde düzenleniyor. 2000 senesinden bu yana her iki yılda bir Frankfurt’ta organize edilen fuarda, LAMP 83’ün mevcudiyeti, 1996 Hannover günlerine kadar uzanıyor. Yaklaşık 2.600 firmanın katılımcı olarak yer aldığı fuarı, ortalama 210.000 kişi ziyaret ediyor.

Avrupa’nın en büyük firmalarının yer aldığı üçüncü holdeki tek Türk iç aydınlatma firması olan LAMP 83, 150 mgenişliğindeki standında 38 farklı ürününü sergileyecek. Aydınlatma yapılan mekan ve istenen fonksiyonlara göre tasarlanan uygulamaların, yedi farklı bölümde sergileneceği LAMP 83 standındaki tüm ürünler, özel aplikasyon üzerinden mobil cihazlarla kontrol edilebilecek.

LAMP 83’ün ziyaretçileri, açık tavan sistemi olan mekanlar, perakende mağazaları, ofisler, İnsan Odaklı Aydınlatma istenen alanlar ve restoranlar gibi farklı sektör ya da konseptlere yönelik akılcı çözümleri içeren inovatif ürünler, fonksiyonel aydınlatma uygulamaları ve sergilenen ürüne özel LED çözümlerini deneyimleyecek.

Yeni otomasyon uygulamaları ve tavan sistemleriyle entegre olarak kullanılan konstrüktif panel aydınlatma çözümü CO’LIGHT ilk kez Light + Building’de sergilenecek. Ayrıca lineer aydınlatmada sunduğu seçeneklerle fark yaratan ARK ailesinin yeni slim üyeleri ARK-S ve ARK-XS; yenilikçi ve sıra dışı formlarıyla dikkat çeken spot grubunun iki yeni üyesi FLOW ve LUMY; düşük seviyede kamaşma endeksi (UGR≤19) ve modern tasarımıyla özellikle ofis uygulamalarında öne çıkan L-UGR, fuarda ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunulacak ürünler arasında yer alıyor.

LAMP 83 ayrıca İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından ilk kez düzenlenen İSO Enerji Verimliliği Ödülleri’nde, ‘KOBİ Enerji Verimli Ürünler’ dalında birincilik ödülü alan A++ enerji etiketli ray spot ailesini de fuarda sergileyecek.

Tuhan Mimarlık tarafından tasarlanan ve toplam 65 ürünün sergileneceği standa gelecek olan ziyaretçiler, ayrıca DIALux EVO yazılımı dışında, dijital proje partneri Argus Medya ile birlikte geliştirilen sanal gerçeklik uygulamasıyla LAMP 83’ün gerçekleştirdiği sıra dışı projeleri görme ve canlandırma teknolojisinin geldiği son noktayı deneyimleme şansı bulacaklar.

Son yıllarda istikrarlı şekilde büyüyen ve ihracat hacmini arttıran LAMP 83, fuar kapsamında yeni distribütörlük ve iş birliği fırsatları yaratmayı da hedefliyor. LAMP 83, Light + Building’e gelen tüm ziyaretçileri aydınlatma dünyasındaki son gelişmeleri paylaşmak için Hall 3.1 B18’de yer alan standına bekliyor.

lamp83 ekonomi haber basın bülteni
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