Piyasada 1 Yıl Bile Dayanamayan Ora AVM İflas Etti!

İstanbul'a bağlı Bayrampaşa ilçesinde 2011 senesinin ekim ayı içerisinde açılış yapan ve 400 milyon dolarlık yatırımı bulunan Ora AVM için iflas kararı verildi. İçinde 235 mağazanın faaliyet gösterdiği Ora AVM bir sene dahi piyasada dayanamadan kapandı. Ziyaretçi sayısının istenilen düzeyde bulunmamasından dolayı AVM'de dükkan kiralayan firmaların, mağazalarını kapatmasının ardından zor duruma düşen proje yatırımcısı AVM'nin iflas bayrağını çekti.

İflas Bayrağı Çekildi

Ora AVM projesinin sahibi olarak bilinen Ora İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme AŞ'nin, 2012 senesinin sonlarında mahkemeye iflas erteleme talebinde bulunduğu biliniyordu. Dosya İstanbul 50'nci Asliye Ticaret Mahkesi'nde görülmeye başlanmışken, dava sürecinin devamında alacaklı konumda bulunanların da şirketin iflası adına başvuru yaptığı bildirilmişti.

Mahkeme gerçekleştirdiği yargılamanın ardından 2013 senesinin eylül ayı içerisinde şirketin iflası için karar verirken, mahkemenin aldığı bu karar Yargıtay'a götürüldü. Yargıtay 23'üncü Hukuk Dairesi tarafından mahkeme tarafından verilen karar bozularak, dosya tekrardan ticaret mahkemesine döndürüldü. Davaya bakan İstanbul 18'inci Asliye Ticaret Mahkemesi 8 Şubat tarihinde şirket için iflas kararı alırken, duruşma çerçevesinde şirket avukatının mahkeme heyetinin reddini istediği fakat bu talebin heyet tarafından reddedildiği bildirildi.

Ziraat Bankası 258 Milyon Euro Kredi Kullandırdı

Öte yandan Ora AVM'nin alacaklıların içinde hem finans kurumlarının hem de sayısı 450'ye yakın şirket ve şahsın yer aldığı belirtiliyor. Şirketin en büyük alacaklısı konumunda Ziraat Bankası'nın olduğu belirtilirken, banka tarafından bahsi geçen AVM'ye kullandırılmış olan 258 milyon Euro kredi TBMM gündemine gelmişti.

2008 senesinde inşaatına başlanan ve açılışının ardından bir sene dahi dayanamayan Ora AVM'nin toplam borç tutarının ise 1 milyar 590 milyon TL olduğu belirtiliyor.