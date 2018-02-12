Tüketici Dernekleri Uyarıyor! Başkasının Faydalanmasına İzin Vermeyin

Torba yasaya eklenip Meclis'e sunulan hurda araç teşvikine yönelik uyarı yapıldı. 80 maddeden oluşan torba kanuna eklenilen geçici 1'inci madde kapsamında, 16 yaş ve üstündeki araçların tescilinin silinmesi, ihracı veya bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkarılması koşuluyla her bir araç adına aynı cins araçlar üstünden sadece motor silindir hacmi 1600 cm3'ü aşmayan yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden Özel Tüketim Vergisi'nin 10 bin lira sınırını aşmamak kaydıyla araçların cinsleri ve özellikleri Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek kısmının terkin edileceği ifade edilmişti.

Düzenlemenin bulunduğu torba yasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu çerçevesinde görüşülmeye başlanmışken, tüketici dernekleri hurda araçlar hakkında bazı önemli uyarılarda bulundu.

Daha Ucuz Fiyatlarla Tüketicilerden Toplanıyor

Konu hakkında açıklamalarda bulunan ve bilgi aktaran Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Aziz Koçal, kendilerine gelen bilgiler doğrultusunda bahsi geçen konunun torba yasayla meclise sunulmasının ardından, bazı kişiler tarafından hurdaya çıkarılmak için bekleyen, yürüme aksamında arıza bulunan 16 yaş ve üstü araçları çok daha ucuz fiyatlarla tüketicilerden toplanıldığını dile getirdi.

Tüketicilere kanun teklifinin olduğu haliyle yasallaşması durumunda menfaatlerine olabilecek faydalardan başka kişilerin yararlanmasına izin vermemeleri gerektiğinin altını çizen Koçal, bunun yanı sıra kamuoyunda bazı hatalı bilgilerin bulunduğunu da ifade etti.

Devlet tarafından her araç için 10 bin lira ödeme verileceği şeklinde bir algının oluştuğunu fakat bunun söz konusu olmadığını belirten Koçal, söz konusu tutarı sıfıra kadar düşürmeye ve aracın durumu doğrultusunda farklı tutarlar belirlemeye Bakanlar Kurulu'nun yetkili olduğunu aktardı.

Koçal, vatandaşlara hurda gibi gözüken ya da kullanmadıkları araçlarıyla 16 yaş üstünde olan araçlarına bazı uyanık kesimlerin hurda fiyatı dahi olmayan yani çok düşük tutarda olan fiyatlar teklif edilmesi halinde iyi düşünmeleri yönünde çağrı yaptı.

Sadece Plaka Satışı Yapmaya Çalışanlar

Öte yandan 10 bin lira değerinde hurda araç teşvikinin gündeme getirilmesiyle birlikte bazı kişilerin hurda araçların sadece plakalarını satmak için ilan açtıkları da göze çarptı. Fakat söz konusu indirimden faydalanabilmek adına hurda araçların ilk özel idareleri ve MKE tesislerine tesliminin yapılması gerektiği belirtiliyor.