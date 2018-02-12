Tesla'nın Yeni Durağı Türkiye! Servis İçin Alan Arıyorlar

Dünya genelinde en fazla satışı yapılan elektrikli otomobil markası Tesla'nın ilk aşamada Türkiye'de servis kurmasıyı amaçladığı belirtildi. Alınan bilgiler doğrultusunda Tesla Motors Netherlands BV'nin İstanbul Anadolu yakasında servis alanı arayışı içerisinde bulunduğu bildirilirken, şirketin 6 aylık bir süre zarfında servisi faaliyete alacağı belirtiliyor.

Söz konusu serviste tanıtım amacıyla 3 ila 4 aracın sergileneceği ifade edilirken, bunun yanı sıra Tesla'nın 2019 senesi içerisinde İstanbul'da popüler bir mekanda showroom açacağı dile getirildi.

Tesla Model 3 İle Pazara Giriş Yapacak

Tesla'nın Model S ve Model X ile kıyaslandığında daha makul bir fiyattan satışı yapılan Model 3 ile Türkiye'nin otomotiv pazarına hızlı bir şekilde giriş yapmayı planladığı bildirilirken, Amerika Birleşik Devletleri'nde fiyatı 35 bin dolar seviyesinden başlayan Model 3'ün 2016 senesi nisan ayının başında tanıtılarak, bin dolar ön ödemeli bir rezervasyonla satışa çıkarıldığı biliniyor.

Ayrıca Model 3'e bir aylık zaman dilimi içerisinde 400 bini aşkın sipariş geldiği dile getirilirken, Amerika Birleşik Devletleri'nde teslimatlara başlanıldığı, aracın Avrupa'ya gelişinin ise 2018 senesinin sonunu bulacağı bildirildi. Model 3'ün Türkiye'de 2019 senesi içerisinde satışa çıkartılması beklentiler arasında bulunurken, aracın fiyaının 70 bin euro olacağı öngörülüyor.

Türkiye'de 150'den Fazla Tesla Var

Tesla'nın ülkemize gelmesinin ilk sinyali olarak Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi ile hızlı şarj istasyonları adına gerçekleştirilen anlaşma gösterilirken, ülke genelinde şu anda 150'nin üstünde Tesla'nın yer aldığı belirtiliyor. Tesla'nın Türkiye'de servisinin olmamasının büyük sıkıntılara sebep olduğu, olası bir kaza halinde araçların tamir edilebilmesi adına Avrupa'ya gönderildiği ve bunların yanı sıra kaskoda bazı problemlerin yaşandığı da ifade ediliyor.