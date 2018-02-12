Girişimcilere ve KOBİ'lere 1 Milyar Euro Bütçe Ayrıldı

AB desteğiyle birlikte, Sanayi Bakanlığı tarafından yürütülen "Rekabetçi Sektörler Programı" eliyle bu zamana kadar toplam da 491.5 milyon euroluk yatırım gerçekleştirildiği bildirildi. Söz konusu programın hedefleri hakkında bilgiler aktaran Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bu sene 418 milyon euro değerinde projelere destek verileceğini aktardı.

43 Şehre 491 Milyon Euro Yatırım

Bakanlığın himayesinde AB ve Türkiye eş finansmanıyla oluşturulmuş olan "Rekabetçi Sektörler Programı" ülkedeki KOBİ ve girişimcilerin rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalarına devam ederken, 2007 ila 2013 senesini kapsayan ilk dönemde 43 şehre toplam 491.5 milyon euro yatırım gerçekleştiren kurumun, 2014 ila 2020 seneleri arasında 81 il adına 418 milyon yatırım gerçekleştireceği belirtildi.

Toplam olarak 1 milyar euro seviyesinde ayrılan bütçenin KOBİ ve girişimciler açısından büyük önem taşıdığı bildirilirken, programın yeni dönem ve hedeflerini Bakan Faruk Özlü anlattı. Özlü AB ve Türkiye arasındaki ilişkinin en önemli boyutlarından birinin mali işbirliği olduğuna dikkat çekerek, AB'nin aday ve potansiyel aday ülkelere mali yardımları tek çatı altında Katılım Öncesi Yardım Aracı sayesiinde sağladığını dile getirdi.

2018 senesinde ilk dönemde başlanan 20 projenin daha tamamlanacağından bahseden Özlü, bahsi geçen projelerin tamamlanabilmesi adına 491.5 milyon euroya ek olarak yaklaşık 13 milyon euroluk bir kaynak daha kullanılmasını öngördüklerini ifade etti.

Yeni dönem adına proje havuzunda Avrupa Komisyonu tarafından da onay verilen yaklaşık olarak 900 milyon euro bütçeli 8 projenin yer aldığını bildiren Bakan Özlü, söz konusu projelerin bu sene içerisinde hızlı bir şekilde ihale süreçlerinin bitirilmesi ve faaliyet aşmasına geçirilmesinin hedeflendiğini anlattı.

Programın ilk aşaması baz alındığında destek verilen en büyük projelerden iki tanesinin finansal araç projeleri olduğuna değinen Özlü, bu projelerden yaklaşık olarak 60 milyon euro bütçeli "Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları" projesiyle KOBİ'lere kredi garantisi ve kredi imkanı verilerek, yaklaşık olarak 1 milyar euroluk hacim oluşturularak, 14 bini aşkın KOBİ'nin kredi almasının kolaylaştırıldığına vurgu yaptı.

2 Bin Kişilik İstihdam

Öte yandan altyapı yatırımı olarak bakıldığında, programın ilk dönemi içerisinde destek verilen en büyük çalışmanın Samsun Lojistik Merkezi projesi olduğunun altını çizen Bakan Özlü, projenin bölge ekonomisine canlılık kazandıracağını ve 2 bin kişilik istihdam sağlanacağını sözlerine ekledi.