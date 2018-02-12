Patent Başvuruları Gözle Görülür Oranda Arttı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Cumhurbaşkanı tarafından kabul görmesi üstünden bir sene geçti. 10 Ocak 2017 tarihinde onay alınan yasanın kamuoyunda Patent Kanunu olarak bilindiği ifade edilirken, patentte yeni dönem hakkında değerlendirmeler Adres Patent Genel Müdürü olarak görev yapan Cumhur Abdullah Akbulut tarafından yapıldı.

Başvuru Sayıları Arttı

2017 senesi patent başvuru sayısı hakkında bilgiler aktaran Akbulut, kanunun çıkmasının ardından bir önceki seneye kıyasla gözle görülür bir artışın yaşandığını dile getirdi. 2017 senesi yerli patent başvuru sayısının 2016 senesine oranla yüzde 30 artış yaşayarak 6 bin 445 seviyesinden 8 bin 356 seviyesine çıktığını anlatan Akbulut, marka başvurularının ise aynı dönemler kıyaslandığında yüzde 13 seviyesinde artış gösterdiğini vurguladı.

Ülkedeki tarımın, sanayinin ve teknolojinin gelişmesi için, ülkenin ilerlemesi için, ülke ekonomisinin güçlenmesi ve ülkenin 2023 senesi hedeflerine ulaşabilmesi için patent sayısında artış olması gerektiğinin altını çizen Akbulut, kanunla birlikte başvurularda yaşanan inceleme ve tescil sürelerinin kısaldığını ifade etti.

Ortak patent alma ve kullanma gibi imkanların da getirildiğine değinen Akbulut, coğrafi işaretlerde amblem kullanılmasına yönelik zorunluluğunda bu senenin ocak ayı itibariyle başladığını anımsattı. Söz konusu uygulamayla üreticilerin korunacağını, tüketicilere ise güven verileceğini söyleyen Akbulut, bu gelişmelerle birlikte Sınai Mülkiyet Kanunu'nun ilk senesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

3 Yıla Kadar Hapis Cezası Var

Konuşması sırasında adli para cezaları ve hapis cezası hakkında bilgiler aktaran Akbulut, taklit mal üretimi yapan veya hizmet sunan, bunların satışını yapan, ithal eden veya ihraç eden, ticari amaç güderek satın alan, bulunduran, nakleden ya da depolayan kişilere bir sene ila 3 sene arası hapis cezası uygulandığını, ayrıca 20 bin güne kadar da adli para cezasına çarptırılmasının yasa kapsamında bulunduğunu sözlerine ekledi.