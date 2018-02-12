Halka Arzın İkinci Etabı Mayıs Ayında Gerçekleşecek
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Halka Arzın İkinci Etabı Mayıs Ayında Gerçekleşecek


Halka Arzın İkinci Etabı Mayıs Ayında Gerçekleşecek
Halka Arzın İkinci Etabı Mayıs Ayında Gerçekleşecek Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 12-02-2018 Saat: 19:30
Anasayfa Eko Gündem Halka Arzın İkinci Etabı Mayıs Ayında Gerçekleşecek

Borsa İstanbul’da arz edilecek olan şirketler için tahmini halka arz oranları da ekonomistler tarafından yorumlanmaya başladı.

Ocak ve Şubat ayında gerçekleşen halka arz dalgasından sonra piyasalar ikinci büyük halka arza hazırlanmaya başladı. Mayıs ayında gerçekleşecek olan ikinci büyük halka arz dalgasında Şok Marketler Zinciri, DeFacto, Beymen ve U.N. Ro-Ro şirketlerinin halka arz edileceği duyuruldu.

Borsa İstanbul’da arz edilecek olan şirketler için tahmini halka arz oranları da ekonomistler tarafından yorumlanmaya başladı. Ocak ve Şubat aylarında gerçekleşen halka arzlardan daha büyük bir halka arz dalgasının yaşanacağını söyleyen ekonomistler, Şok Marketler Zinciri için 700 milyon ile 1 milyar dolar arasında bir arz büyüklüğü yaşanacağını ifade ediyor.

DeFacto Halka Arzında 300 Milyon Dolar

Şok Marketler Zinciri için halka arz büyüklüğü olarak 700 milyon ile 1 milyar dolar arasında bir büyüklük bekleyen ekonomistler, DeFacto için 300 milyon dolar değerinde bir arz büyüklüğü tahmin ediyor. Diğer şirketlerinde dahil olacağı halka arzda en büyük talebin Şok Marketler Zinciri’ne yapılacağı düşünülüyor.

Borsa İstanbul’da piyasa yoklaması yapan ekonomistler, Şok Marketler Zinciri’ne yatırımcı teklifinin fazla olduğunu ve bu yatırımcıların tekliflerinin de oldukça iyi olduğunu dile getiriyor. Yüzde 35 ile 40 arasında bir arz gerçekleşeceğini tahmin eden ekonomistler, Mayıs ayında gerçekleşecek olan ikinci halka arz dalgasında Şok’un diğer şirketleri geride bırakacağını ifade ediyor.

DeFacto ve Beymen için de yorumlarda bulunan ekonomistler bu şirketlerin halka arzında ise yüzde 30 ile 40 arasında bir arz büyüklüğü yaşanmasını bekliyor. DeFacto’nun henüz Mayıs ayında halka arz yapma ile ilgili planının bulunmamasına rağmen, 300 milyon dolarlık kısmını arz edeceği tahmin ediliyor. 

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