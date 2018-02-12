Yıldız Holding’in Büyüme Beklentisi

Son günlerde kredi yapılandırması ile gündeme gelen Yıldız Holding şirketi, 2018 yılına ait şirket büyüme oranları hakkında KAP’a açıklamalarda bulundu. 2018 yılı için yüzde 19 büyüme öngören Yıldız Holding, şirketlerinin yine piyasa beklentilerinin üzerinde olacağını belirttiği görüldü.

Bizim Toptan ve Ülker Bisküvi’nin ana hissedarı olan Yıldız Holding, 2017 yılını başarılı bir şekilde hedeflerine ulaşarak tamamlamıştı. 2017 yılında cirosunu 42.3 milyar Türk lirasına ulaştıran şirket, 2017 yılı olarak yüzde 20 büyüme hedefi koymuş ve aynı yıl için yüzde 22 büyüme gerçekleştirmişti.

2018 yılı için de Yıldız Holding şirketinin yüzde 19 büyüme göstereceğini açıklayarak, çift haneli büyüme göreceklerini belirtti.

Satış Gelirleri Artacak

Yıldız Holding açıklamış olduğu büyüme rakamı ile satış gelirlerinin de çift haneli olarak artacağını ifade etti. Geçen yıl şirket cirosunu 42.3 milyar Türk lirasına çıkarttıklarını belirten Murat Ülker, son günlerde gündeme gelen kredi yapılandırması hakkındaki haberlerin de asılsız olduğunu dile getirdi.

Kredilerini yapılandırmak istemediklerini, halen daha Yapı ve Kredi Bankası öncülüğünde çalıştıklarını dile getiren Ülker, 1 milyar dolarlık borçlarının tek çatı altında toplanması için bankalar ile olağan kurul toplantısı yaptıklarını belirtti.

KAP tarafından yapılan açıklamaya göre de Bizim Toptan ve Ülker Bisküvi ana hissedarı olan Yıldız Holding için böyle bir kredi talebinin olmadığını açıkladı. KAP tarafından yapılan bir diğer açıklamaya göre Yıldız Holding’in Bizim Toptan’da yüzde 55, EMAP Limited’de yüzde 9 payının bulunduğunu ve kalan yüzde 35’lik kısmının diğer hissedarlarına ait olduğunu da açıklamaların ekleyerek, şirket için sendikasyon kredisi talebi olmadığının altını çizdi.