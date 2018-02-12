Türk Bankalarına Uyarı Yapıldı!

Kredi derecelendirme kuruluşu olan Standard&Poor’s (S&P), Türk bankaları için uyarıda bulundu. Türk bankalarını mercek altına alan ve bankalar hakkında değerlendirmelerde bulunan kuruluş, Türk bankaları için “karlılık oranları düşecek” dedi.

Kredi derecelendirme kuruluşu tarafından yapılan bu tahminin sebebi ise net faiz marjında yaşanacak olan daralma etkisi ile ortaya çıkıyor. Kurumlar vergisinin yüzde 20 oranından, yüzde 22’ye çıkması da bir diğer etken sebep olarak gösteriliyor. 2017’ye oranla daha düşük kredi hacmi beklentisi içinde olan bankalar için 2018 yılının olumsuz geçeceğini söyleyen S&P kuruluşu, Türk bankaları için en büyük zorluğun Türkiye’nin, Batı ile olan ilişkilerinde yaşanan bozulmalar olarak ifade ediyor.

Batı İle İlişkilerin Bozulması Bankaları Etkiliyor

S&P kuruluşuna göre, Türkiye’deki bankaları en çok zor duruma sokan şey Türkiye’nin Batı ile ilişkilerinin bozulmasından kaynaklanıyor. 2018 yılında Türk lirasının değer kaybedeceğini savunan kuruluş, liranın değer kaybetmesi ve siyasi riskler sebebi ile bankaların zorlanacağını ifade ediyor.

Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan Halkbank hakkında da yorumlarda bulunan kredi derecelendirme kuruluşu S&P, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi tarafından bankaya herhangi bir ceza uygulanırsa, yatırımcı algısının zarar göreceğini söyledi.

2018 yılında Türk bankalarında yaşanacak olan karlılık oranlarının düşmesinin ana sebebi için liranın düşmesi ve ABD ile bozulan ilişkiler olarak yorumluyor. Türk bankaları için yapılan bu uyarıdan sonra dış ülkelerdeki yatırımcıların, yatırım kararlarında daha düşünceli davranmaya başladı ve lirada 2018 yılında beklenen değer kaybı sebebi ile yatırımların azalacağı ekonomistler tarafından tahmin ediliyor.