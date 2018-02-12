Goldman Sachs’tan Cari Oran Tahmini
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Goldman Sachs’tan Cari Oran Tahmini


Goldman Sachs’tan Cari Oran Tahmini
Goldman Sachs’tan Cari Oran Tahmini Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 12-02-2018 Saat: 20:37
Anasayfa Eko Gündem Goldman Sachs’tan Cari Oran Tahmini

Aralık ayına ait cari işlemler açığının 7.3 milyar doları bulmasını beklediğini açıklayan Goldman Sachs, Çarşamba günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan verileri bekliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Çarşamba günü ödemeler dengesini verilerini açıklamaya hazırlanıyor. Goldman Sachs, TCMB tarafından açıklanması beklenen bu veriler için tahminde bulundu. Goldman Sachs’ın tahminine göre, ödemeler dengesindeki cari işlemler açığının Aralık ayında 7.3 milyar dolar olması gerekiyor.

Türkiye’nin 7.3 milyar dolar açık verdiğini tahmin eden Goldman Sachs’a karşılık ekonomistler ise Türkiye’nin cari işlemler açığının 7.02 milyar dolar seviyesinde olmasını bekliyor. Cari işlemler açığının büyük bir kısmının mevsimsel faktörlerden kaynaklandığını savunan Goldman Sachs, mevsimsel faktörler baz alınmadığı takdirde, ödemeler dengesinde yer alan cari işlemler açığının 4.5 milyar dolar seviyesinde olacağını öngörüyor.

Mevsimsel Faktörler Cari Oranı Etkiliyor

Aralık ayına ait cari işlemler açığının 7.3 milyar doları bulmasını beklediğini açıklayan Goldman Sachs, Çarşamba günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan verileri bekliyor. Goldman Sachs’a göre Türkiye’nin Aralık ayına ait cari işlemler açığını, mevsimsel faktörler etkiliyor. Aralık ayında cari işlemler açığının diğer aylara göre daha yüksek bir oranda çıkacağını savunan Goldman Sachs şirketi, aynı zamanda mevsimsel faktörlerin baz alınmadığı takdirde asıl cari işlem açığının 4.5 milyar dolar olacağını savunuyor.

Goldman Sachs daha önce 2016 ve 2017 yılları için de tahminde bulunmuş ve tahminleri doğru çıkmıştı. 2016 yılında cari işlemler açığının GSYH’nın yüzde 3,8’i seviyesinde (33 milyar dolar) olacağını ve 2017 yılında aynı oranın GYSH’nın yüzde 5,4 seviyesinde (47 milyar dolar) yer alacağını tahmin etmiş ve tahminini doğrulamıştı. Şirketin bu yılki tahmini doğru çıkarsa, Türkiye’nin Aralık ayına ait cari işlemler açığı 2 kat artmış olacak.

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